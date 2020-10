Couvre-feu en France : à Paris, Lille, Marseille, c'est possible ?

Evoquée par plusieurs médias, l'idée du couvre-feu fait son chemin, alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi lors d'une interview télévisée. Cette mesure pourrait être mise en place à Paris, Lille ou encore Marseille.

L'automne 2020 sonne donc définitivement le retour du Covid-19 en France. Après un été insouciant, la réalité épidémique est revenue brutalement et en quelques semaines seulement, plusieurs millions de Français font de nouveau face à des restrictions, faisant resurgir le spectre du printemps, celui des restrictions et des libertés mises à mal. Les indicateurs n'en finissent plus de grimper, avec, par exemple, la barre des 1 500 patients Covid en réanimation dépassée ce lundi, une première depuis le 27 mai dernier.

Les chiffres des nouvelles contaminations, des nouvelles hospitalisations et des décès augmentent inexorablement eux aussi, malgré les mesures déjà en place depuis un certain temps. Fermeture anticipée, puis totale, des bars, baisse de la jauge maximale des rassemblements... Les métropoles sont désormais nombreuses à subir de nouvelles restrictions fortes, mais cela, apparemment, ne suffit plus. "Nous sommes dans une deuxième vague forte", tranchait Jean Castex ce lundi sur le plateau de Franceinfo, comme pour justifier ce changement de braquet du gouvernement, à nouveau ouvert aux restrictions de liberté après un été passé à répéter qu'un reconfinement n'était pas envisagé. "Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux", a lancé le Premier ministre, comme pour préparer le terrain à Emmanuel Macron, qui doit à son tour intervenir à la télévision, ce mercredi sur TF1 et France 2.

"On voit bien que jusqu'ici, les 'incitations' ne fonctionnent pas"

Selon des informations du Point, du Monde, de LCI, BFMTV et Franceinfo réunis, l'hypothèse d'un couvre-feu est bel et bien sur la table, dernière option avant des reconfinements locaux. Trois heures de début auraient même déjà été dégagées : 20h, 22h ou 23h. "Quand le président parle, c'est signe d'un durcissement", annonce au Monde un conseiller du chef de l'Etat. Le Conseil de défense de ce mardi matin, consacré à la stratégie de la France face à cette hausse inquiétante de la circulation du virus, réunissait Emmanuel Macron, Jean Castex ainsi que plusieurs ministres et devait entériner les décisions prochainement annoncées aux Français. Un couvre-feu dans les zones d'alerte maximale, comme à Paris, Marseille, Lille ou Lyon, permettrait enfin d'infléchir la courbe, à en croire l'épidémiologiste suisse Antoine Flahault, pour qui l'exécutif n'a pas beaucoup d'autres alternatives. "Pour réduire les contacts, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que le confinement, mais celui-ci peut se décliner de différentes façons", explique-t-il, toujours au Monde.

La situation dans les hôpitaux des grandes métropoles et surtout à Paris invite à la considération de cette possibilité du couvre-feu, quand bien même le gouvernement serait encore frileux à l'idée de restreindre à nouveau les allers et venues des Français. "La vie privée, c'est un gros sujet d'inquiétude. Les soirées estudiantines, les réunions familiales. Mais on ne peut rien interdire", a glissé à BFM TV un autre conseiller présidentiel, qui juge que "l'action politique s'arrête au seuil de la porte des Français". Qu'attendre, alors, de la prise de parole d'Emmanuel Macron ce mercredi soir ? "Le président veut aussi que les Français se rendent compte que leurs efforts payent, des territoires repassent en vert", ajoute ce conseiller, évoquant la volonté du chef de l'Etat de faire preuve de pédagogie, à l'heure où "les gens ne comprennent plus rien".

Reste qu'Emmanuel Macron ne pourra probablement pas en rester aux simples injonctions et à inciter les Français, encore et toujours, à respecter les mesures barrières et le port du masque. "On voit bien que jusqu'ici, les 'incitations' ne fonctionnent pas", se désole un membre de l'entourage du président.