Vaccin Moderna : la vaccination possible avec les médecins et pharmaciens

La vaccination avec le vaccin Moderna sera bien possible avec les médecins et les pharmaciens comme l'a indiqué Olivier Véran.

[Mis à jour le 12 mai 2021 à 18h40] Le ministère de la Santé Olivier Véran a confirmé ce mardi 11 mai dans l'après-midi que les pharmaciens et médecins pourront bientôt vacciner avec le vaccin Moderna. Cela devrait être possible sans doute à partir du 24 mai, comme l'avaient annoncé la veille deux syndicats de pharmaciens. En revanche, la seconde dose sera obligatoirement faite dans un centre de vaccination.

En parallèle, Moderna a fait état d'une augmentation des anticorps contre le Covid-19 et ses variants sud-africain et brésilien, grâce à l'administration d'une troisième dose de son vaccin initial, en tant que rappel. "Nous sommes encouragés par ces nouvelles données, qui renforcent notre conviction que notre stratégie de rappel devrait apporter une protection supplémentaire contre ces variants récemment détectés", a indiqué dans un communiqué le PDG de la Moderna, Stéphane Bancel. Selon ce dernier, "l'augmentation forte et rapide" des anticorps à des niveaux plus élevés que ceux d'une primo-vaccination, "démontre la capacité de [ce vaccin] à générer une mémoire immunitaire".

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna