"Vaccin Moderna : plus recommandé pour la dose de rappel, pourquoi ?"

MODERNA. Alors que plusieurs pays de l'Est ont suspendu le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, la HAS a décidé de le suspendre pour les doses de rappel.

[Mis à jour le 18 octobre 2021 à 13h13] Précaution. Voilà en un mot comment on pourrait qualifier la décision de la Haute autorité de Santé de "déconseiller" le vaccin du laboratoire Moderna pour les doses de rappel. Dans son communiqué, l'organisme met en avant une étude scandinave (pas encore publiée) attestant de risques de péricardites et de myocardites qui pourrait être plus important, notamment chez les plus jeunes. "En toute hypothèse, celles-ci demeurent rares et spontanément résolutives dans la quasi-totalité des cas. Mais ce contexte, la circulation actuellement modérée du virus et le travail en cours à l'EMA pour définir la population cible (quelle limite d'âge) et surtout le dosage (dose entière ou demi-dose) conduisent la HAS à revenir plus strictement à une position de prudence et à recommander d'attendre l'avis de l'EMA pour poursuivre l'usage de Spikevax en rappel."

Pour l'heure, il s'agit surtout d'une recommandation. Le régulateur européen doit rendre sa décision sur l'administration d'une dose de rappel avec le vaccin de Moderna à la fin du mois d'octobre. "Celui-ci va déterminer la population cible de ces injections et la quantité de produit nécessaire", précise Dominique Le Guludec, la présidente de la Haute Autorité de santé, dans Le Journal du dimanche.

