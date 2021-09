Vaccin Sanofi Covid : pourquoi Sanofi arrête le développement de son vaccin ARN ?

Malgré des résultats prometteurs, le laboratoire français Sanofi a décidé de stopper le développement de son vaccin ARN, mais poursuit la phase 3 de son autre vaccin.

[Mis à jour le 28 septembre 2021 à 11h04] "Il n'y a pas de besoin de santé publique d'avoir un autre vaccin à ARN messager". C'est à travers cette déclaration ce mardi 28 septembre que le laboratoire français Sanofi a décidé de mettre un terme au développement de son vaccin à ARN messager. Malgré des résultats positifs lors de la phase 1-2 de son essai clinique (la fabrication d'anticorps, chez 91 % à 100 % des participants, deux semaines après la deuxième injection), Thomas Triomphe, le vice-président de la branche vaccins du groupe pharmaceutique estime que le vaccin arriverait beaucoup trop tard sur le marché. Selon le laboratoire, "le besoin n'est pas de créer de nouveaux vaccins Covid-19 à ARN, mais d'équiper la France et l'Europe d'un arsenal de vaccins à ARN messager pour une prochaine pandémie, pour de nouvelles pathologies."

Si le vaccin ARN est donc abandonné, le groupe poursuit le développement de son autre vaccin avec le laboratoire britannique GSK basé sur une protéine recombinante. Les résultats de la phase 3 de l'essai clinique sont toujours prévus pour la fin de l'année 2021.

Le laboratoire n'avance pas de données chiffrées précises sur l'efficacité de son vaccin mais garantit "une séroconversion dans 91 % à 100 % des cas", soit la production élevée d'anticorps neutralisants, "après l'administration d'une deuxième dose". En d'autres termes, la réponse immunitaire apportée par le vaccin est comparable "à celle induite par une infection naturelle, avec des concentrations plus élevées chez les adultes plus jeunes (18 à 59 ans)", se réjouit Sanofi dans son communiqué diffusé le 17 mai. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là ; dans le cas d'une personne déjà infectée par le Covid-19 une seule dose suffit pour produire des concentrations élevées d'anticorps neutralisants. Les résultats complets et détaillés de l'étude du phase II seront publiés prochainement dans une revue spécialisée.

Alors que Sanofi et GSK espéraient pouvoir livrer leur vaccin au premier semestre 2021, l'échéance de mise à disposition est désormais repoussée à 2022, "sous réserve des résultats de phase 3 et des autorisations réglementaires", précise l'entreprise. Pour le vaccin à ARN fabriqué par Sanofi et Translate Bio, aucune date approximative n'a été fixée.

Le vaccin de Sanofi, développé en partenariat avec GSK, va être disponible dans tous les pays de l'Union européenne, l'UE ayant d'ores et déjà commandé 300 millions de doses. Ces dernières doivent être réparties équitablement en fonction de la population de chaque Etat-membre. Mais ce n'est pas tout : le Canada et les Etats-Unis ont commandé respectivement 72 et 100 millions de doses du vaccin de Sanofi.