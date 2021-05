"Vaccination Covid en France : quels sont les derniers chiffres de la campagne ?"

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination va s'accélérer avec l'ouverture de la campagne de vaccination à tous les adultes de 18 ans et plus. Tous les chiffres et infos.

dernières INFOS

Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 2 mai, 15 865 844 premières injections et 6 537 534 secondes injections ont été réalisées.

Dans un tweet, Emmanuel Macron a indiqué que la campagne de vaccination serait ouverte à tous les adultes de plus de 18 ans à partir du 15 juin prochain. Par ailleurs, le président confirme que les plus de 50 pourront se faire vacciner dès le 15 mai.

Ce 30 avril, Olivier Véran a annoncé sur France Info l'élargissement de la campagne de vaccination à tous les 18-55 ans atteints de comorbidité. Quelque 4 millions de Français fragiles" pourront se faire vacciner dès ce samedi. Sont concernés les Français âgés de 18 à 55 ans "qui souffrent de maladies chroniques". Le ministre de la Santé a évoqué l'obésité, déjà listée par Emmanuel Macron dans son interview jeudi, mais aussi l'hypertension, le diabète, l'insuffisance rénale, cardiaque ou les cancers

Ce 28 avril, Alain Fischer, "Monsieur vaccin" de l'exécutif écarte un élargissement immédiat des cibles de la vaccination contestant l'idée que des doses sont gâchées. "Si on l'ouvrait au premier venu, une personne prioritaire ne sera pas vaccinée. La priorité doit aller aux personnes qui en ont le plus besoin, celles qui ont le plus de risques d'êtres malades, hospitalisées, de mourir" explique-t-il sur Europe 1. Olivier Véran a également retoqué cet élargissement indiquant à l'issue d'une visite de la cellule de crise de l'ARS Ile-de-France à Saint-Denis que "si on se fixe une cible de 80 % d'une tranche d'âge qui doit être vaccinée pour être protégée, il y a encore 4,3 millions de Français qui relèvent de la vaccination qui n'ont pas encore été vaccinés ".

Depuis le 24 avril, les plus de 55 ans sont désormais éligibles au vaccin Johnson & Johnson. Pour rappel, ce vaccin est un vrai avantage dans la campagne de vaccination puisqu'il permet une immunité dès la première injection. Pour rappel, dans un communiqué publié ce 20 avril, l'Agence européenne du médicament a donné un avis favorable sur le vaccin Johnson & Johnson indiquant que la balance bénéfice/risque reste "positive malgré les cas de thromboses détectés qui doivent être "répertoriés comme des effets secondaires très rares du vaccin".

Dès ce lundi 26 avril, la vaccination va être ouverte aux personnes vivant avec un proche immunodéprimé "sévère", et ce, quel que soit leur âge, a également fait savoir Olivier Véran jeudi 22 avril. Cela concerne "plusieurs centaines de milliers" de personnes en France. Pour cette catégorie, la direction générale de la santé recommande trois injections des vaccins à deux doses. "Ces populations ne sont pas parfaitement protégées après deux doses et n'ont pas un taux d'anticorps suffisant" explique la DGS.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 01/05/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 01/05/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 2 933 386 18,59% 2 219 192 32,51% 70-74 ans 2 538 326 16,08% 938 329 13,74% 50-59 ans 2 445 070 15,49% 728 354 10,67% 65-69 ans 2 145 283 13,59% 492 659 7,22% 60-64 ans 1 960 820 12,42% 393 543 5,76% 75-79 ans 1 764 413 11,18% 1 306 978 19,14% 40-49 ans 932 888 5,91% 358 253 5,25% 30-39 ans 627 478 3,98% 240 133 3,52% 25-29 ans 228 808 1,45% 84 202 1,23% 18-24 ans 201 733 1,28% 64 118 0,94% TOTAL 15 782 608 100,00% 6 827 136 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 01/05/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 01/05/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 01/05/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 01/05/2021 Île-de-France 2 363 948 19,3% 1 049 304 8,5% Auvergne-Rhône-Alpes 1 847 249 23,0% 801 295 10,0% Nouvelle Aquitaine 1 658 407 27,6% 685 479 11,4% Occitanie 1 532 394 25,9% 634 309 10,7% Hauts-de-France 1 379 411 23,1% 628 799 10,5% Grand Est 1 345 690 24,4% 603 884 11,0% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1 316 816 26,0% 621 178 12,3% Bretagne 923 401 27,6% 351 031 10,5% Pays de la Loire 912 632 24,0% 349 677 9,2% Normandie 872 689 26,4% 375 881 11,4% Bourgogne-Franche-Comté 697 853 25,1% 337 333 12,1% Centre-Val de Loire 636 253 24,9% 250 561 9,8% Corse 110 952 32,2% 56 002 16,2% La Réunion 81 459 9,5% 38 642 4,5% Martinique 36 854 10,3% 13 846 3,9% Guyane 24 191 8,3% 10 349 3,6% Guadeloupe 18 908 5,0% 8 859 2,4% Mayotte 15 337 5,5% 8 391 3,0% Saint-Barthélemy 4 982 50,0% 758 7,6% TOTAL 15 779 426 23,53% 6 825 578 10,18%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 01/05/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 01/05/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 01/05/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 01/05/2021 Nord 588 872 22,7% 260 943 10,1% Paris 557 871 26,0% 231 427 10,8% Bouches-du-Rhône 496 454 24,4% 239 903 11,8% Gironde 407 741 25,0% 155 094 9,5% Rhône 393 860 21,0% 172 181 9,2% Pas-de-Calais 364 132 25,1% 171 122 11,8% Alpes-Maritimes 324 899 30,1% 155 871 14,4% Loire-Atlantique 320 231 22,3% 113 560 7,9% Seine-Maritime 319 253 25,7% 140 029 11,3% Hauts-de-Seine 303 133 18,8% 137 396 8,5% Haute-Garonne 300 538 21,5% 109 403 7,8% Isère 291 366 23,0% 114 291 9,0% Hérault 290 656 24,7% 123 750 10,5% Var 282 250 26,3% 131 096 12,2% Yvelines 281 006 19,4% 122 011 8,4% Seine-Saint-Denis 270 489 16,2% 117 016 7,0% Val-de-Marne 267 680 19,0% 123 601 8,8% Moselle 259 967 25,1% 142 915 13,8% Ille-et-Vilaine 258 570 23,9% 90 789 8,4% Bas-Rhin 255 560 22,6% 97 618 8,6% Finistère 254 707 28,1% 93 603 10,3% Essonne 234 099 17,7% 108 504 8,2% Val-d'Oise 228 911 18,3% 106 099 8,5% Morbihan 223 344 29,6% 77 984 10,3% Seine-et-Marne 220 759 15,5% 103 250 7,3% Maine-et-Loire 212 788 26,1% 79 888 9,8% Pyrénées-Atlantiques 206 906 30,3% 92 452 13,5% Loire 195 331 25,5% 81 584 10,7% Calvados 192 536 27,8% 75 036 10,9% Charente-Maritime 189 471 29,3% 82 683 12,8% Gard 188 663 25,2% 86 674 11,6% Côtes-d'Armor 186 780 31,3% 88 655 14,9% Vendée 186 116 27,2% 72 246 10,6% Meurthe-et-Moselle 180 251 24,7% 76 769 10,5% Oise 175 442 21,3% 86 475 10,5% Haut-Rhin 168 875 22,1% 81 501 10,7% Haute-Savoie 164 477 19,9% 69 720 8,4% Puy-de-Dôme 158 791 24,1% 71 025 10,8% Indre-et-Loire 153 035 25,3% 52 584 8,7% Saône-et-Loire 149 436 27,3% 72 935 13,3% Manche 147 996 30,2% 64 887 13,2% Loiret 142 185 20,8% 57 451 8,4% Somme 136 745 24,0% 58 589 10,3% Pyrénées-Orientales 136 659 28,5% 53 611 11,2% Vaucluse 133 299 23,8% 54 346 9,7% Marne 130 555 23,2% 54 472 9,7% Eure 128 220 21,3% 56 785 9,5% Drôme 127 978 24,6% 57 788 11,1% Côte-d'Or 127 872 24,0% 62 688 11,8% Ain 127 815 19,5% 52 247 8,0% Sarthe 122 688 21,9% 46 739 8,3% Landes 119 178 28,9% 49 524 12,0% Vienne 118 167 27,0% 48 705 11,1% Dordogne 117 890 28,9% 47 898 11,7% Doubs 117 270 21,7% 54 068 10,0% Aisne 114 220 21,7% 51 670 9,8% Tarn 111 463 28,7% 46 992 12,1% Haute-Vienne 107 546 29,0% 42 724 11,5% Savoie 105 460 24,4% 44 771 10,4% Eure-et-Loir 104 717 24,4% 41 122 9,6% Vosges 100 473 27,9% 47 391 13,2% Deux-Sèvres 98 365 26,4% 42 275 11,3% Allier 96 221 29,0% 45 511 13,7% Aude 95 277 25,6% 39 458 10,6% Charente 94 114 27,0% 38 168 11,0% Lot-et-Garonne 89 384 27,1% 36 396 11,0% Loir-et-Cher 88 417 27,0% 36 878 11,2% Aveyron 87 683 31,5% 41 036 14,7% Ardèche 85 123 26,0% 39 472 12,1% Orne 84 684 30,6% 39 144 14,1% Aube 83 027 26,8% 38 176 12,3% Yonne 81 850 24,6% 41 710 12,6% Cher 81 640 27,5% 34 425 11,6% La Réunion 81 459 9,5% 38 642 4,5% Hautes-Pyrénées 75 795 33,4% 31 658 14,0% Ardennes 71 587 27,0% 29 465 11,1% Corrèze 70 916 29,5% 32 731 13,6% Mayenne 70 809 23,2% 37 244 12,2% Indre 66 259 30,5% 28 101 12,9% Tarn-et-Garonne 66 018 25,1% 26 029 9,9% Jura 65 511 25,4% 32 109 12,5% Nièvre 62 069 31,1% 29 718 14,9% Gers 58 176 30,6% 20 117 10,6% Haute-Loire 57 537 25,4% 32 600 14,4% Haute-Saône 57 189 24,5% 25 998 11,1% Lot 56 305 32,5% 24 790 14,3% Haute-Corse 55 859 30,6% 28 399 15,6% Corse-du-Sud 55 093 33,9% 27 603 17,0% Meuse 48 519 26,7% 18 114 10,0% Haute-Marne 46 876 27,7% 17 463 10,3% Ariège 45 111 29,6% 20 588 13,5% Cantal 43 290 30,3% 20 105 14,1% Alpes-de-Haute-Provence 42 192 25,5% 21 606 13,1% Creuse 38 729 33,3% 16 829 14,5% Hautes-Alpes 37 722 26,6% 18 356 12,9% Martinique 36 854 10,3% 13 846 3,9% Territoire de Belfort 36 656 26,2% 18 107 12,9% Guyane 24 191 8,3% 10 349 3,6% Lozère 20 050 26,3% 10 203 13,4% Guadeloupe 18 908 5,0% 8 859 2,4% Mayotte 15 337 5,5% 8 391 3,0% Saint-Barthélemy 4 982 50,0% 758 7,6% Autre 2 649 7,5% 1 529 4,3% Autre % % TOTAL 15 779 426 23,40% 6 825 578 10,12%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 03/05/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 04.07 Iles Falkland 26.53 Seychelles 25.92 Israël 20.94 Emirats Arabes Unis 04.51 Îles Caïmans 99.49 Bermudes 89.77 île de Man 83.27 Saint Marin 79.25 Jersey 79.15 Pays de Galles 78.86 Sainte-Hélène 75.31 Chili 74.93 Malte 72.18 Écosse 71.11 Bahreïn 70.92 Maldives 70.68 Angleterre 70.00 États Unis 69.49 Guernesey 69.48 Royaume-Uni 69.30 Aruba 68.71 Irlande du Nord 67.37 îles Turques-et-Caïques 64.67 Bhoutan 62.23 Monaco 62.15 Hongrie 57.43 Curacao 54.35 Qatar 51.01 Uruguay 48.80 Serbie 48.13 Anguilla 45.98 Amérique du Nord 45.04 Îles Féroé 39.42 Montserrat 38.19 Singapour 37.84 Andorre 34.19 Canada 33.29 Islande 33.21 Lituanie 32.97 Espagne 32.07 Dominique 32.02 Autriche 31.79 Danemark 31.78 Estonie 31.03 Allemagne 30.90 Pays-Bas 30.90 Belgique 30.75 Finlande 30.75 Mongolie 30.72 Italie 30.60 Union européenne 30.39 Antigua-et-Barbuda 30.38 Portugal 30.22 Liechtenstein 30.04 Suède 29.90 France 29.37 Luxembourg 28.83 Chypre du Nord 28.65 Pologne 28.38 Irlande 28.31 Grèce 28.26 Slovénie 28.20 Norvège 28.20 Suisse 28.10 L'Europe  28.06 République Tchèque 27.44 Slovaquie 27.34 Chypre 26.97 Turquie 25.70 Barbade 25.64 Roumanie 25.54 Arabie Saoudite 24.85 Maroc 24.50 Groenland 23.28 Saint-Christophe-et-Niévès 22.27 Koweit 20.14 Croatie 19.80 Brésil 18.90 Hong Kong 17.70 Amérique du Sud 16.60 Chine 16.39 Argentine 16.34 République Dominicaine 16.11 Costa Rica 16.08 Macao 15.10 Panama 14.84 Guyane 14.44 Lettonie 14.29 Azerbaïdjan 14.20 Albanie 13.90 Monde 13.61 Sainte-Lucie 13.08 Mexique 12.94 Russie 12.72 Cambodge 12.67 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 12.49 Le Salvador 12.15 Grenade 11.34 Bulgarie 10.81 Asie 10.64 Inde 10.50 Belize 9.89 Monténégro 9.58 Colombie 8.91 Australie 7.72 Jordan 7.17 Indonésie 07.03 Népal 6.93 Liban 6.42 Suriname 6.33 Fidji 6.25 Kazakhstan 06.04 Bolivie 5.90 Bahamas 5.57 Corée du Sud 5.33 Océanie 5.30 Oman 4.96 Bangladesh 4.83 Nouvelle-Zélande 4.82 Jamaïque 4.57 Pérou 4.46 Sao Tomé-et-Principe 4.44 Sri Lanka 4.32 Malaisie 4.23 Equateur 4.22 Palestine 4.19 Guinée Équatoriale 3.98 Biélorussie 3.48 Moldavie 3.29 Eswatini 3.01 Zimbabwe 2.92 Tunisie 2.82 Ghana 2.71 Rwanda 2.70 Macédoine du Nord 2.68 Japon 2.55 Laos 2.53 Sénégal 2.41 Trinité-et-Tobago 1.98 Aller 1.93 Myanmar 1.91 Botswana 1.77 Thaïlande 1.76 Philippines 1.65 Ouzbékistan 1.63 Nauru 1.55 Malawi 1.47 Kenya 1.40 Angola 1.39 Paraguay 1.38 Afrique 1.28 Ukraine 1.28 Kosovo 1.14 Djibouti 1.04 Géorgie 01.01 Guinée 1.01 Pakistan 0.95 Guatemala 0.93 Nicaragua 0.93 Venezuela 0.88 Gambie 0.87 Iran 0.79 Lesotho 0.75 Irak 0.74 Somalie 0.74 Sierra Leone 0.72 Egypte 0.64 Afghanistan 0.62 Ouganda 0.60 Honduras 0.58 Nigeria 0.57 Brunei 0.53 Namibie 0.51 Afrique du Sud 0.49 Côte d'Ivoire 0.48 Tonga 0.47 Bosnie Herzégovine 0.46 Gabon 0.40 Ethiopie 0.37 Viêt-Nam 0.33 Soudan 0.32 Les îles Salomon 0.29 Congo 0.26 Mali 0.25 Taïwan 0.20 Timor 0.20 Mauritanie 0.15 Zambie 0.08 Kirghizistan 0.03 Arménie 0.02 Syrie 0.01 Niger 0.01 Papouasie Nouvelle Guinée 0.01 Soudan du sud 0.01 Libye 0.01 Cameroun 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.