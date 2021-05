"Vaccination Covid : comment prendre rendez-vous et avec quel vaccin ?"

CALENDRIER VACCINATION. La vaccination est désormais ouverte à toutes et à tous mais pour les plus de 18ans, il faut faire preuve de patience avec des créneaux seulement disponibles du jour au lendemain. Tous les détails sur la vaccination contre le Covid-19 sur cette page.

Que faut-il faire si on a déjà été vacciné d'une première dose d'AstraZeneca, mais qu'on a moins de 55 ans ? C'est une question qui concerne surtout les soignants qui ont pu recevoir une dose d'AstraZeneca dès le mois de février. Seulement voilà, depuis, le vaccin anglo-suédois n'est accessible qu'aux plus de 55 ans. Que faire donc pour la seconde injection ? Depuis le 9 avril dernier, la Haute autorité de santé (HAS) recommande à ces jeunes de se tourner vers un vaccin à ARN messager, Pfizer ou Moderna par exemple. Ce cas concernerait 500 000 personnes en France. Quelles sont les contre-indications à la vaccination ? Les contre-indications à la vaccination contre le Covid-19 sont rares, mais elles existent, qu'elles soient temporaires ou définitives. Ainsi, le vaccin est déconseillé pour : les personnes atteint d'une maladie aigüe avec fièvre

les personnes présentant une allergie grave connue à l’un des composants du vaccin

les personnes ayant présenté une réaction allergique grave lors d’une précédente injection du vaccin.

les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, déficit immunitaire (par exemple, dû au VIH, à un traitement immunosuppresseur…) Est-il possible de choisir son vaccin anti-Covid ? En France, quatre vaccins sont utilisés contre le Covid-19 : Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Cette multiplication de l'offre pose la question de la possibilité de choisir son vaccin, surtout depuis les polémiques ayant touché certains laboratoires sur les suspicions d'effets secondaires graves. Malgré cela, il n'est actuellement pas possible de choisir et ce pour plusieurs raisons. Les différents vaccins ne sont pas utilisés de la même manière partout, ce qui pose des difficultés logistiques, avec notamment la conservation. Si par exemple Pfizer ne peut résister à des températures inférieures à -80 degrés, ce n'est pas le cas d'AstraZeneca. Par ailleurs, certains vaccins sont pour l'heure réservés à des tranches d'âges particulières. Ainsi, pour ces raisons, laisser à la population la possibilité de choisir ralentirait considérablement la campagne de vaccination. Est-il possible de se faire vacciner en vacances ou en week-end ? Concernant le pont de l'Ascension, le Premier ministre Jean Castex l'a redit sur France 2 : il est possible de se faire vacciner "sur son lieu de villégiature". Ce week-end, de nombreux centres de vaccination resteront ouverts. En ce qui concerne les vacances d'été, les autorités ont annoncé que les capacités vaccinales vont être augmentées dans les zones les plus touristiques de France. Toutefois, la généralité doit rester d'adapter le calendrier de ses vacances à ses délais de vaccination, et non l'inverse. Pour rappel : il existe un délai de six semaines entre deux injections du vaccin Pfizer ou Moderna, et de douze semaines pour le vaccin AstraZeneca. Les vaccins contre le coronavirus efficaces face au variant indien ? L'Agence européenne des médicaments (EMA) s'est prononcée sur le sujet récemment. Et visiblement, les vaccins dits à ARN messager, à savoir Pfizer et Moderna en France, apparaissent à ce jour efficaces contre le variant du Covid-19 venu d'Inde. Concernant les vaccins fonctionnant sur la base d'un adénovirus, tels qu'AstraZeneca et Johnson&Johnson, des données sont encore attendues pour avoir une vision plus complète, mais le responsable de la stratégie vaccinale de l'EMA s'est montré plutôt optimiste en conférence de presse ce mercredi 12 mai. AstraZeneca toujours réservé aux plus de 55 ans Récemment saisie par le ministre de la Santé Olivier Véran sur la question, la Haute autorité de santé (HAS) a rendu son verdict mercredi 12 mai. Elle "maintient sa recommandation de restreindre l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca aux personnes âgées de 55 ans et plus", peut-on lire dans son communiqué. "Les données montrent clairement que le bénéfice apporté par la vaccination augmente avec l’âge alors qu’à l’inverse, le risque de thromboses atypiques diminue", explique-t-elle, suivant ainsi l'avis précédemment rendu à ce sujet par l'Agence du médicament. Entretien préalable et procédure de consentement, comment ça se passe ? Avant de procéder à la vaccination, un entretien avec un professionnel de santé est proposé et doit déterminer la question du consentement. Un questionnaire médical est soumis à la personne souhaitant se faire vacciner et cette dernière prend connaissance des informations nécessaires liées à la vaccination. L'entretien peut très bien avoir lieu quelques jours avant la vaccination ou quelques minutes en amont. Le consentement écrit n'est pas nécessaire. Comment recevoir une notification sur smartphone en cas de vaccin disponible ? Pour éviter une recherche frénétique d'une dose, maintenant que les plus de 18 ans sont éligibles à la vaccination sans restriction liée à des cormorbidités, une fonctionnalité de l'application Vite ma dose permet de recevoir une notification sur son portable lorsqu'un rendez-vous se libère. Pour cela, il faut télécharger l'application, puis remplir ses critères de sélection (lieu, type de vaccin...). Une fois basculé sur la page d'un centre de vaccination, il faudra appuyer sur la cloche sur Iphone ou sur l'icône "signet" sur Androïd. Il ne restera plus qu'à attendre une notification push sur votre téléphone et à vous inscrire en premier. Je vais me faire vacciner : quelles précautions prendre avant et après ? Il n'y a pas vraiment de précaution à prendre avant de se rendre à son rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19, à part faire attention à ne pas oublier sa carte vitale. Même en cas de rhume par exemple, on peut se faire vacciner. Mais en cas de symptômes telle que la fièvre ou autres, il est mieux de vérifier que l'on ne vient pas de contracter le coronavirus en se faisant dépister. Après la vaccination, la prise de paracétamol est possible afin d'atténuer les effets de la vaccination (douleur, fièvre, courbatures), qui peuvent durer environ 24 à 48h. Si des symptômes apparaissent quelques jours après la vaccination, et non pas dès le moment de l'injection, il est recommandé de consulter un médecin. Pour en savoir plus sur les précautions à prendre, vous pouvez consulter cet article de Ouest France. Quels sont les professionnels de santé habilités à vacciner ? Après les médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, dentistes et vétérinaires, de nouvelles professions ont désormais l'autorisation de vacciner contre le Covid-19 : les kinésithérapeutes, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les secouristes et les étudiants en maïeutique. Cela représente 500 000 personnes supplémentaires potentiellement en mesure de procéder à la vaccination contre le coronavirus, ce qui pourrait permettre d'augmenter le rythme de la vaccination. Est-il possible d'être infecté par le Covid-19 malgré la vaccination ? En clair : oui, surtout du fait des variants, mais le vaccin continue de représenter des bénéfices pour développer une forme atténuée de la maladie en cas d'infection. Explications : On considère que l'efficacité maximale des vaccins est optimale dix jours après la deuxième injection. Tous n'ont pas la même efficacité, et l'évolution du virus sous formes de variants complique l'évaluation de leur efficacité. Globalement, l'efficacité du vaccin Pfizer/BioNTech est située autour de 95%, celle du vaccin Moderna autour de 90%, et celle du vaccin AstraZeneca entre 60 et 70%. Pour le moment, Pfizer estime que son vaccin continue d'être efficace contre les variants et ne considère pas nécessaire dans l'immédiat de le modifier, bien que des recherches soient en cours pour se préparer à cette option dans les mois à venir, si besoin.

Les autorités sanitaires estiment qu'il existe un bénéfice à se faire vacciner, même avec l'apparition des variants, car si l'efficacité de la vaccination peut être réduite de ce fait, la vaccination protège tout de même de développer une forme grave de la maladie.

Un homme âgé de 63 ans a témoigné de son expérience auprès du quotidien Ouest-France : cet homme a contracté deux fois le virus, il y a un an et plus récemment avec le variant anglais, et les médecins estiment qu'il aurait développé une forme bien plus grave de la maladie s'il n'avait pas été vacciné. J'ai déjà eu le Covid-19. Dois-je me faire vacciner ? Initialement, les autorités scientifiques estimaient que la vaccination n'était pas nécessaire pour les personnes ayant déjà contracté le Covid-19, du fait de la production d'anticorps en réponse à l'infection. Avec le développement de variants du Covid notamment, la position des autorités sanitaires a évolué. Désormais, le fait d'avoir contracté la maladie est considéré équivalent à une première injection de vaccin. Pour cette raison, il est recommandé aux personnes ayant été infectées par le Covid-19 de se faire vacciner, en une seule injection au lieu de deux, avec un délai entre l'infection (considérée comme une primo-injection), et la vaccination. Puis-je faire vacciner mon enfant contre le coronavirus ? Les seuls mineurs à pouvoir prétendre à la vaccination en France sont les adolescents de plus de 16 ans atteints de pathologies graves augmentant les risques de développer des formes sévères du Covid-19, et ceux côtoyant des personnes immunodéprimées. Pour le moment, la vaccination aux moins de 16 ans n'est pas possible en Europe, tandis que les Etats-Unis notamment l'ont autorisée pour les plus de 12 ans. Pour comprendre les enjeux de la vaccination des mineurs contre le coronavirus, rendez-vous sur notre article dédié. Les femmes enceintes peuvent-elles prendre rendez-vous ? Vous êtes enceinte et vous souhaitez vous faire vacciner ? Comme l’indique le ministère de la Santé, les femmes enceintes peuvent prendre un rendez-vous de vaccination à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Comment prendre rendez-vous pour combler les créneaux vacants du lendemain ? Dès aujourd'hui, la plateforme Doctolib permet aux personnes de moins de 50 ans de prendre rendez-vous pour se faire vacciner le jour même ou le lendemain si certains créneaux restent vacants. Cela peut représenter entre 5000 et 35000 personnes vaccinées supplémentaires grâce à la récupération des doses, selon la plateforme en ligne. Le site "ChronoDose" développé par le fondateur de CovidTacker et ViteMaDose rend le même service et permet aux volontaires de trouver un rendez-vous dans la limite des places disponibles. LIRE PLUS

Calendrier simplifié de la vaccination Âge Date de début de la vaccination Vaccins 70 ans et plus Depuis le 27 mars AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna 60 ans et plus Depuis le 16 avril AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna 55 ans et plus Depuis le 12 avril AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna 50 ans et plus Depuis le 10 mai AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 50 à 54 ans présentant des comorbidités Depuis le 25 février Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 18 à 54 ans avec une pathologies à risque Depuis le 18 janvier avec prescription médicale Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 18-55 ans atteints de comorbidité A partir du 30 avril Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 18 à 50 ans A partir du 15 juin (ou du 12 mai, pour les doses non attribuées aux personnes prioritaires) Non-renseigné



Quels vaccins pour les professionnels de santé ?

Tous les professionnels de santé sont éligibles à la vaccination. Le nouvel encadrement de l'utilisation du vaccin AstraZeneca entraîne quelques modifications sur l'administration des vaccins. Pour les professionnels de sante âgés entre 18 et 54 ans, la vaccination ne peut se faire que par Pfizer ou Moderna et dans un centre de vaccination ou sur le lieu de travail. Pour les plus de 55 ans, la vaccination peut se faire via AstraZeneca ou par un vaccin à ARN messager. Dans le premier cas, il faut se rendre dans un centre, dans l'établissement de travail, chez un médecin ou en pharmacie pour se faire vacciner. Avec Pfizer ou Moderna la seule possibilité est de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination ou de vous faire vacciner sur le lieu de travail.

© Ministère de la Santé

En France, il est possible de se faire vacciner chez son médecin traitant, en pharmacie, à l'hôpital ou dans un centre de vaccination. Pour trouver un lieu de vaccination, rendez-vous sur la plateforme du gouvernement, qui permet de choisir sa ville et un type de lieu (à retrouver sur ce lien).

Sante.fr. Premier site pour pouvoir prendre rendez-vous afin de se faire vacciner, le site Sante.fr. Ce dernier recense tous les centres de vaccination disponibles en France. Une fois sur le site, vous devez choisir la ville de résidence (ou la ville où vous souhaitez vous faire vacciner) pour obtenir les contacts. Par la suite, vous allez pouvoir les joindre par téléphone ou directement réserver un créneau en ligne.

Doctolib. Vous êtes probablement nombreux à prendre rendez-vous sur le site privé Doctolib. En quelques clics vous pouvez bénéficier d'un créneau horaire si vous êtes éligible en cochant votre catégorie d'âge ou encore si vous êtes dans une profession considérée considérée comme "prioritaire". Il y a quelques jours, 637 000 rendez-vous ont été enregistrés par la plateforme, incluant les réservations pour une vaccination de première et seconde dose, un record. Selon les données, le délai d'attente moyen au niveau national entre la prise de rendez-vous en ligne et la vaccination est de huit jours et demi. Au total, 20,5 millions de rendez-vous ont été enregistrés via Doctolib depuis le début de la campagne de vaccination.

Maiia, Keldoc. Pas fan de Doctolib ni Sante.fr, vous pouvez prendre également rendez-vous sur d'autres sites comme Maiia et Keldoc.

Vite ma dose. Développé par l'ingénieur Guillaume Rozier, fondateur de Covid Tracker, le site Vite ma dose de vaccin !, est un moteur de recherche qui permet aux personnes éligibles à la vaccination de trouver le prochain créneau de rendez-vous disponible dans les centres de leur département de résidence en se basant sur le calendrier des plateformes de prise de rendez-vous Doctolib, Keldoc, Maiia et Ordoclic.

Covidliste. Le site permet d'être alerté lorsqu'une dose de vaccin est disponible près de chez vous et a été mis au point par deux particuliers, en collaboration avec le docteur Antoine Roux, de l'hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine) et ne concerne pas que les personnes éligibles à la vaccination.

Vaccination chez le médecin ou en pharmacie. La vaccination est bien évidemment possible chez les médecins de ville en convenant d'un rendez-vous auprès du cabinet par téléphone ou sur les plateformes dédiées (Doctolib, Maiia et Keldoc). La prise de rendez-vous est également indispensable pour se faire vacciner en pharmacie. Les officines sont libres de s'organiser comme elles le souhaitent : réservation par téléphone, sur place ou par l'intermédiaire de la plateforme Covid-Pharma. Il suffit de présenter sa carte d'identité, sa carte vitale et de répondre à un questionnaire administratif ainsi qu'à un questionnaire de santé avant la vaccination. L'injection a ensuite lieu dans une pièce dédiée. Le patient ou la patiente doit attendre 15 minutes après la vaccination. En principe, toutes les pharmacies qui pratiquent la vaccination contre la grippe peuvent également injecter le vaccin anti-Covid. Les médecins et pharmaciens ne disposent que des doses AstraZeneca. Ils pourraient dans les prochains jours recevoir les doses du vaccin Janssen.

Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone, en composant le 0 800 009 110. Les personnes désireuses de se faire vacciner et qui ne sont pas résidents d'Ehpad - ceux qui le sont peuvent bénéficier d'une vaccination in situ - doivent se rendre dans des centres, ouverts à échelle départementale. Dès la prise de rendez-vous, un formulaire est soumis au patient afin d'obtenir des vérifications sur le profil du patient et ainsi vérifier si la vaccination contre le Covid-19 n'est pas incompatible. Allergies, traitement médical... Il convient ensuite d'attendre entre quatre ou six semaines, notamment pour les vaccins Pfizer et Moderna, avant de se rendre à nouveau dans un centre afin de procéder à la deuxième injection inhérente aux vaccins anti-Covid.

Olivier Véran l'a affirmé ce 30 avril, Emmanuel Macron l'a confirmé, toutes les personnes de 18 ans et plus atteints de comorbidité comme l'obésité seront désormais éligibles à la vaccination à partir de ce 1er mai. Tous devront se rendre dans les centres de vaccination et se feront vacciner avec le vaccin Pfizer ou Moderna. Pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou en obésité, rappelons qu'un calcul tout simple permet de le savoir, l'IMC. Dans le détail, toutes les personnes dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 30 (IMC) sont considérés comme en état d'obésité. Le calcul de cet indice correspond au poids (en kg) divisé par le carré de la taille (en mètres).

La vaccination en France suit son cours, mais pour beaucoup de personnes, l'attente est encore de mise avant l'injection. Pour avoir de la visibilité sur votre éligibilité au vaccin, le site Omnicalculator a mis en place une simulation permettant d'obtenir une date plus ou moins précise, en fonction de votre âge et de votre profil, tout cela selon le calendrier mis en place par le gouvernement.

Calculateur de Queue pour le Vaccin en France



Lire aussi

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La réponse est non. Emmanuel Macron, lors de son allocution du 24 novembre, s'y est engagé devant les Français. La stratégie du gouvernement, qui doit malgré tout convaincre le plus grand nombre à se faire vacciner, souhaite plutôt instaurer un rapport de confiance dans ce dossier du vaccin, face à une population particulièrement peu encline à la vaccination. L'exécutif souhaite ainsi mettre en place une transparence totale sur le sujet, qui devra participer "au rapport de confiance que le gouvernement souhaite établir avec les citoyens concernant l'appréhension face à ce vaccin", comme l'a glissé un proche du chef de l'Etat au Journal du dimanche.