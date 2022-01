Masque FFP2 : vraiment plus efficace ? A quel prix ?

MASQUE FFP2. Le raz de marée du variant Omicron entraîne un renforcement des mesures sanitaires et des gestes barrières. Obligatoire dans de nombreux lieux, le port du masque est au centre de l'attention alors que les appels se multiplient à la généralisation du masque FFP2.

[Mis à jour le 3 janvier 2022 à 12h40] Aura-t-on bientôt tous un bec de canard sur la tête ? Cette forme est caractéristique des masques FFP2, ces masques à haut niveau de filtration, jusque-là réservés aux soignants mais que beaucoup appellent désormais à porter pour contrer la vague de contamination de Covid-19 en ce début d'année 2022 après l'émergence du variant Omicron. Plus contagieux selon les études virologiques qui ont suivi son apparition en fin d'année 2021, ce variant se répand à grande vitesse dans l'Hexagone avec un pic de nouvelles contaminations jamais atteint depuis le début de l'épidémie en 2020.

Face à la prolifération de ce nouveau variant, la question de l'efficacité des masques se pose de nouveau. Pour rappel, le port d'un masque de catégorie 2 de type chirurgical est requis dans de nombreux lieux publics, entreprises, écoles pour les plus de 6 ans mais aussi dans les rues de nombreuses villes. Face à Omicron, de nombreux experts appellent à la généralisation du masque FFP2. "Le FFP2 a le meilleur pouvoir filtrant, il protège mieux dans les environnements où le virus circule beaucoup. C'est par exemple le cas en intérieur, dans les transports en commun. C'est le meilleur moyen de protection dans les zones denses de population, dans une période où le virus circule de manière extrêmement intense", expliquait ainsi Karine Lacombe, cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine de Paris à l'antenne de LCI le 2 janvier 2022. Quelles sont les différences avec le masque chirurgical devenu objet de la vie courante ? Peut-on en acheter librement ? Voici toutes les réponses.

Quelle efficacité pour le masque FFP2 ?

Pour de nombreux experts, le masque FFP2 protège davantage d'une possible infection. Alors que le masque chirurgical empêche surtout de contaminer les autres, le masque FFP2 offre davantage de garanties dans le sens inverse. "Le masque FFP2 a un pouvoir filtrant plus élevé que le masque chirurgical. Il nous protège, nous-mêmes, d'être affectés par les personnes en face de nous. Le masque chirurgical protège assez bien de l'infection que l'on pourrait transmettre", confirmait Karine Lacombe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine de Paris à LCI le 2 janvier 2022. Le masque FFP2 protège à la fois des gouttelettes que l'on projette et des particules qui restent en suspension dans l'air. Il existe en fait trois types de masques FFP, chacun avec différents taux de filtration et d'infiltration de l'air à l'intérieur du masque :

Le FFP1 filtre 80% des particules mais 22% de l'air peut fuiter vers l'intérieur du masque. C'est l'équivalent des masques chirurgicaux.

Le FFP2 filtre 94% des particules pour 8% de fuite

Le FFP3 filtre 99% des particules pour 2% de fuite

Cependant, différents modèles de FFP2 existent. Le masque à 2 ou 3 plis ou celui en bec de canard conservent toute l'efficacité du FFP2 et offrent un degré de confort acceptable. En revanche, le masque à valve n'est pas recommandé malgré ses capacités de filtration. L'air expiré par le porteur d'un masque à valve risque de contaminer l'air environnant et donc de propager le virus autour de lui.

A qui est destiné le masque FFP2 ?

Dans un premier temps, les masques FFP2 ont été réservés aux professionnels de santé puisqu'ils provenaient du stock d'Etat. Désormais, ils sont en théorie accessibles pour tout le monde mais seuls les soignants sont contraints de le porter. Le Haut Conseil de Santé ne s'est pas montré favorable la généralisation de son utilisation. "Le FFP2 peut être nécessaire pour le personnel médical pratiquant un geste qui génère de l'aérosol, comme une intubation. Mais il pourrait être trop contraignant et trop technique pour le grand public" enchérissait Didier Lepelletier, chef du service de bactériologie et hygiène hospitalière du CHU de Nantes, dans les colonnes de La Croix début 2021. Les masques FFP2 impliquent davantage de gênes et d'inconfort que les masques de catégorie 1. L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) évoque notamment "un inconfort thermique et une résistance respiratoire". Le masque enveloppe le nez, la bouche et le menton, et doit être bien plaqué pour assurer la protection. Son port peut exercer une pression et laisser des traces sur le visage en plus de compliquer la respiration.

A quel prix acheter un masque FFP2 ?

Le prix d'un masque FFP2 est plus important que celui d'un masque chirurgical classique. Si le prix a pu atteindre six fois celui du masque chirurgical, l'écart a toutefois tendance à se réduire depuis quelques mois à mesure que la production augmente. Comptez toutefois environ 20 euros pour une boîte de 20 masques FFP2.

Où acheter un masque FFP2 ?

Malgré les réserves émises sur leur utilisation, les masques FFP2 peuvent se trouver en pharmacie. Aucune ordonnance n'est nécessaire pour en acheter. Les grandes enseignes de bricolage en proposent également à la vente mais, il faut être vigilant à ne pas choisir un masque à valve, inefficace contre le virus. Enfin, on trouve de tout sur les sites de vente en ligne, y compris des masques FFP2. Il suffit alors de s'assurer que les produits comportent le marquage CE, et les symboles FFP2, NF EN 149, N95 ou KN95, qui témoignent de leur qualité et des normes qu'ils respectent. Les masques FFP2 affichent des prix jusqu'à trois plus cher que les masques chirurgicaux.

Le masque FFP2 peut-il être réutilisable ?

La plupart des masques FFP2 sont à usage unique et sont donc à jeter après utilisation. Néanmoins, certains d'entre eux sont réutilisables. Plus chers, ils comprennent certaines mentions faisant part de cette spécificité. Ils doivent ainsi être marqués du logo CE et de la mention NF EN 149 peuvent être lavés jusqu'à 60 fois en cycle court et entre 30 et 60°C.