Vaccination des enfants : le patron de Moderna l'encourage, à quand en France ?

VACCINATION ENFANTS ET ADOS. Alors que la vaccination des enfants a franchi un nouveau cap aux Etats-Unis, la décision n'a pas encore été prise en France.

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 15h13] "Il faut vacciner les jeunes enfants." Interrogé par Le Parisien ce 27 octobre, Stéphane Bancel, le patron de Moderna, milite pour vacciner les jeunes enfants après des essais cliniques positifs. "Si on regarde ce qu'il s'est passé aux États-Unis, où il y a eu beaucoup plus de cas de Delta qu'en France, presque 20 % des Américains hospitalisés étaient des enfants, ce qui n'était pas du tout le cas avec la souche originelle. De plus, un enfant contaminé va transmettre le Covid à ses grands-parents qui, s'ils n'ont pas eu leur rappel, risquent de se retrouver à l'hôpital. Quand on sait que presque un milliard de doses de vaccins à ARN ont été injectées et que leur niveau de sécurité est aussi élevé, le rapport bénéfice-risque pour les mineurs et la société est nettement positif. Selon moi, il faut vacciner les jeunes enfants."

En France, la vaccination des enfants n'est pas encore à l'ordre du jour, la principale occupation du gouvernement étant de convaincre les millions de Français éligibles à la vaccination de se faire vacciner. Même chose avec la 3e dose. Aux Etats-Unis, la donne est différente puisque la vaccination devrait débuter dans les prochains jours après l'avis favorable du comité d'experts américains. Si son avis est simplement consultatif, la FDA suit très souvent l'avis du comité.

De son côté, l'Académie nationale de médecine a publié un communiqué au printemps dans lequel elle réclame une obligation de vaccination contre le coronavirus pour un certain nombre de professions, pour les étudiants, mais aussi pour les enfants. Selon l'Académie, "l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants doit être envisagée dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge"

L'Académie nationale de médecine rappelait aussi dans son communiqué qu'une telle obligation a déjà été mise en place pour d'autres vaccins : "Cette mesure a été appliquée en France pour la variole (1902-1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964), et étendue en 2017 pour 11 vaccins du nourrisson. Elle s'impose dans tous les cas où une vaccination efficace permet d'éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. Avec un taux d'efficacité de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale face à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée."

En plus des Etats-Unis qui vont commencer la vaccination dans les prochains jours, le Cambodge a commencé ce vendredi 17 septembre à vacciner les enfants dès l'âge de six ans contre le coronavirus, bien que l'OMS n'ait encore approuvé aucun vaccin pour les moins de 12 ans. La Chine a autorisé l'utilisation de son vaccin chez les mineurs et le pays l'a déjà injecté à des millions d'enfants entre 3 et 17 ans. Depuis aout dernier, Israël vaccine les 5-11 ans à risque. Le 3 septembre, Cuba est devenu le premier pays à ouvrir en masse la vaccination pour les plus jeunes. Les 2-18 ans peuvent donc recevoir une dose de vaccin, une condition fixée par le gouvernement cubain avant de rouvrir les écoles.

Pfizer a été le premier vaccin a recevoir l'aval des autorités. Le comité d'examen de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a estimé mi octobre que les vaccins Pfizer-BioNTech présentaient plus d'avantages que de risques pour cette tranche d'âge. Pfizer a présenté les résultats d'un essai clinique ayant démontré une efficacité de 90,7 % du vaccin pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les 5 à 11 ans. Moderna en est encore dans la phase III de son essai clinique mais les premiers résultats sont prometteurs et une demande d'autorisation a été formulée.