Variant brésilien : plus contagieux et résistant aux vaccins ? Ce que l'on sait

VARIANT BRÉSILIEN. Alors que le variant brésilien sévit en Amérique latine, en Europe, les autorités sanitaires s'inquiètent de la propagation de cette souche sur le continent, qui serait plus contagieuse et plus résistante aux vaccins.

Quels risques représente réellement le variant brésilien du coronavirus, nommé P1, qui inquiète fortement les autorités sanitaires en Europe ? Pour Miguel Nicolelis, ancien président du comité anti-coronavirus dans la région du Nordeste, au Brésil, la réponse est claire : cette souche, qui s'est déjà largement propagée en Amérique latine est "une menace très sérieuse pour le monde". Interrogé sur Europe 1, le neuroscientifique a d'ailleurs appelé à ne pas "sous-estimer" le variant brésilien, dont la "gravité pourrait saper les efforts de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie à contenir cette pandémie".

Le danger de ce variant résiderait notamment dans sa capacité "à muter sans cesse". "On en est à 17 mutations jusqu'à présent, c'est beaucoup et c'est ce qui peut expliquer que c'est si transmissible", a souligné Miguel Nicolelis. Cette caractéristique le rendrait en outre "plus résistant à certains vaccins", a alerté de son côté le professeur Rémi Salomon, président de la Commission médicale d'établissement de l'AP-HP, sur RTL, ce mardi. Autre source d'inquiétude, le variant brésilien aurait également une capacité de réinfection plus grande que les autres variants, selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

Les jeunes plus touchés par le variant brésilien ?

En Amérique latine, la moitié des patients admis en soins intensifs ont moins de 40 ans, a indiqué dimanche le Dr Ederlon Rezende, coordinateur d'une étude de l'Association brésilienne des soins intensifs (AMIB), dans des propos rapportés par l'AFP. Selon cette même étude, cette tranche de la population serait devenue majoritaire dans ces services au mois de mars, avec 52,2% de patients de moins de 40 ans, contre 14,6 % au début de la pandémie. "Une telle augmentation pour ce groupe d'âge est très significative. Les malades plus jeunes, sans avoir d'autres maladies, présentent à leur arrivée aux soins intensifs des cas plus graves", a souligné le docteur Rezende.