Déconfinement Bretagne : la première région concernée ? Quelle date évoquée ?

DECONFINEMENT BRETAGNE. Le déconfinement en France se prépare et pourrait se faire territoire par territoire. La Bretagne pourrait être la première sous forme de "test".

La fin du confinement est proche, mais le retour à la vie normale ne sera pas pour tout de suite. Emmanuel Macron l'a confirmé, le déconfinement se fera progressivement. Dans une interview pour le Télégramme, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué qu'il était fort probable que l'allègement des mesures se fasse "territoire par territoire". Il n'en fallait pas moins pour que les zones moins touchées par le Covid se manifestent afin d'être déconfiné rapidement. À ce petit jeu, c'est la Bretagne qui pourrait être la grande gagnante.

Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne, a adressé il y a quelques jours un courrier au Premier ministre Jean Castex expliquant que la Bretagne "a la chance de faire partie des régions les moins touchées par la pandémie de Covid-19" et qu'elle pourrait être un "laboratoire de déconfinement". "Il faut mettre en place des mesures qui visent à tester et éprouver les règles de déconfinement sur le terrain" a également expliqué l'élu auprès de franceinfo.

Si la fin officielle du confinement est prévue le 3 mai prochain, l'ensemble du pays ne sera pas immédiatement concerné et des territoires pourraient donc être utilisés comme des tests. La Bretagne souhaite que cette date soit expérimentée pour sa région. Pour le maire de Plouisy, Rémi Guillou, cité par franceinfo ,"les maires sont capables de réagir en 10-15 jours pour mettre en place les mesures nécessaires."

Dans son plan de sortie de crise, la différenciation et les adaptations locales sont la règle, le Finistère pourrait être cette première zone de test. " Nous avons travaillé dans un premier temps avec une dizaine d'intercommunalités et autant de mairies. Nous pourrions commencer par la commune de Penmarc'h, qui est dans une configuration idéale. Le maire de Saint-Brieuc est aussi volontaire" explique Loïg Chesnais-Girard. Sur franceinfo, la présidente du Conseil départemental du Finistère, Nathalie Sarrabezolles, valide ce projet et réclame une vraie étude cas par cas. "Il ne s'agit pas de nier la gravité de la pandémie, mais de s'appuyer sur la connaissance des élus pour moduler et trouver la juste mesure pour la population."

Le plan expliqué précisément par la région inclut des expérimentations dans le secteur de la culture. En accord avec plusieurs maires, la réouverture de cinémas, théâtres ou encore l'organisation de concerts-tests sont à l'étude. "On pourrait faire tourner des représentations dans le Finistère avec des jauges réduites et des gestes barrières, cela permettrait aux artistes de travailler à nouveau. Pour les cinémas, la filière nous dit que ça ne sert à rien d'ouvrir tout de suite, car les films ne sortent pas", explique l'élu auprès de franceinfo. Dans le secteur du sport, les tribunes pourraient également commencer à rouvrir avec une jauge limitée. "Nous partons sur un maximum de 8 000 spectateurs dans un stade. Les supporters comprendraient tout à fait qu'il ne soit pas possible de quitter son siège pendant la mi-temps pour éviter le brassage" explique le président de la région dans des propos cités par Ouest-France.

Pour quelles raisons la Bretagne pourrait être la première région à voir les restrictions levées ? Si on se réfère aux derniers chiffres de l'épidémie dans la région selon Santé publique France, le taux d'incidence n'est que de 202 dans la région alors que la moyenne nationale est de 307. Critère également très important, la tension hospitalière est plus faible en Bretagne que dans d'autres territoires avec un taux d'occupation de 83%. Des chiffres commentés avec précaution par le président de la région qui sait que la situation est encore inquiétante. "On ne fait pas les malins, car on est à plus de 800 hospitalisations en Bretagne, mais on a un taux d'incidence plus faible. Ensuite, 200 (taux d'incidence NDLR), c'est beaucoup, mais ça va continuer de baisser d'ici à la fin du confinement."