Variant NU : contagiosité, résistance aux vaccins... Que sait-on du variant d'Afrique du Sud ?

VARIANT SUD-AFRICAIN. Le variant NU a été rendu publique jeudi 25 novembre par une équipe de chercheurs : potentiellement bien plus contagieux et résistant aux vaccins, il inquiète les autorités sanitaires du monde entier.

Par sa faute, la France vient de suspendre les arrivées des voyageurs provenant de plusieurs pays d'Afrique australe, du Lesotho au Botswana, en passant par le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, l'Eswatini et - évidemment - l'Afrique du Sud. Rendu publique jeudi 25 novembre par une équipe de l'institut de recherche de Krisp le variant B.1.1.529, dit NU, inquiète en Europe et dans le monde. Ce vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui suit "de très près" la mutation, doit se réunir en urgence pour discuter de ce nouveau variant qui présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations : pas moins d'une trentaine, contre deux pour le variant Delta. Une trentaine de cas présentant le variant NU est officiellement détectée dans le monde : 22 en Afrique du Sud, quatre au Botswana voisin, deux à Hong Kong et un en Israël notamment. Pour ce qui est des "cas suspects", actuellement analysés, on en décompte deux en Israël et deux en Belgique, pour l'heure.

Le variant NU du Covid résistant aux vaccins ?

Alors que ce nombre de cas risque de continuer à augmenter, une question est sur toutes les lèvres : le variant B.1.1.529 est-il résistant au vaccin ? Si son nombre important de mutations inquiète, rien aujourd'hui ne peut indiquer s'il résiste, ou non, aux vaccins anti-Covid. L'Agence britannique de sécurité sanitaire a cependant précisé que ce variant présentait une protéine de spicule - qui permet au virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules - complètement différente de la souche du coronavirus sur laquelle les vaccins actuels sont basés. Une certitude, cependant, est établie : la haute contagiosité du variant découvert en Afrique du Sud. Lors d'une conférence presse du ministère de la Santé, le virologue Tulio de Oliveira, a, en ce sens, déclaré : "Nous pouvons voir qu'il a un potentiel de propagation très rapide." S'il est, pour le moment, impossible de lier directement la hausse des contaminations à l'apparition de ce variant, les deux semblent pourtant corrélés.

Quand le variant NU a-t-il été découvert ?

Si son existence a été portée aux yeux du monde le 25 novembre, l'Institut national des maladies transmissibles (NICD) il avait déjà été détecté entre les 14 et 22 novembre dans la province du Gauteng, qui regroupe 80 % des cas de Covid du pays et qui est la plus peuplée du pays - s'y situent notamment les villes de Pretoria et de Johannesburg. L'équipe qui l'a découvert avait déjà découvert l'année dernière le variant beta, lui aussi très contagieux.

Quelles mesures contre le variant NU ont-elles été prises dans le monde ?

Plusieurs pays ont déjà pris des mesures sévères de contrôle des voyageurs venant d'Afrique du Sud ou des pays limitrophes. Le Royaume-Uni le premier : dès jeudi 25 novembre au soir, le pays a interdit l'accès au pays aux voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini, du Zimbabwe et du Botswana. Singapour a également fermé ses portes aux non-résidents en provenance d'Afrique du Sud et de six autres pays africains. Israël a suivi. En Europe, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et Malte ont annoncé fermer leurs frontières aux personnes qui se trouvaient en Afrique du Sud et six pays africains voisins. L'Inde a préféré le renforcement des contrôles et des tests pour les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana et de Hong Kong, tandis que le Japon a accru ses contrôles aux frontières pour les visiteurs d'Afrique du Sud et de cinq autres pays africains