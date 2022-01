Variant BA.2 d'Omicron : le Covid encore renforcé ? Son génome déchiffré

Le variant BA.2, petit frère d'Omicron interroge. La mutation pourrait infecter des personnes précédemment contaminées par Omicron mais rien n'indique une dangerosité plus importante.

Un nouveau venu s'ajoute à la liste des nombreux variants du Covid-19. La mutation BA.2 concentre l'attention alors que le pic de la vague d'Omicron, initialement attendu pour la mi-janvier, n'est toujours pas franchi et que les nombre de nouvelles contaminations quotidiennes frôle des niveaux records. Le variant BA.2 est en fait un sous-variant d'Omicron, aussi il présente beaucoup de similitudes et est difficilement identifiable. "Il a la couleur, le goût et l'odeur d'Omicron mais n'est pas exactement comme lui", décrivait Olivier Véran sur LCI le mardi 25 janvier. Le ministre de la Santé estime d'ailleurs que le sous-variant est "aussi contagieux" qu'Omicron.

Les premiers résultats des séquençages de la mutation ont effectivement révélé de nombreuse similitudes entre les variants BA.2 et Omicron mais également une différence notable sur la protéine "qui est la clé d'entrée du virus dans la cellule humaine", précisait le ministre de la Santé. Cette particularité peut avoir des conséquences sur l'évolution de l'épidémie puisque "les cellules humaines pourraient ne pas reconnaître [le variant], alors même qu'elles auraient déjà été exposées au variant Omicron" selon les explications d'Olivier Véran. L'hypothèse selon laquelle la mutation BA.2 serait responsable d'une augmentation du nombre de contaminations comme celle observée au Danemark, où ce variant est dominant, est donc renforcée même si à ce stade il est trop tôt pour tirer des conclusions. Ces premiers élément de réponse permettent de se positionner sur la contagiosité du sous-variant mais sur sa dangerosité le mystère reste encore entier. "Quelle va être sa gravité ?", se demandait justement Jean-François Delfraissy sur Franceinfo, le 25 janvier tandis qu'Olivier Véran affirmait que BA.2 n'est "pas plus dangereux" qu'Omicron.

Les études se poursuivent pour mieux connaître ce sous-variant d'Omicron et ses caractéristiques. Le génome a déjà été déchiffré a fait savoir Etienne Decroly, virologue au CNRS à l'université Aix-­Marseille, au Monde et l'on peut affirmer que le variant "BA.2 porte moins de mutations que BA.1, notamment sur la protéine Spike". Le scientifique détaille que sur les trois sites stratégiques que présente cette protéine, seul le domaine NTD, ou domaine N-terminal, de BA.2 diffère de la souche aînée d'Omicron. Un détail qui a toute son importance puisque ce domaine joue un rôle dans l'activation des anticorps neutralisants. Il faut donc comprendre que les anticorps créés pour lutter contre Omicron pourraient ne pas neutraliser le sous-variant. Le spécialiste Etienne Decroly tempère et rappelle qu'il est "beaucoup trop tôt" pour confirmer l'hypothèse. Surtout qu'une autre question taraude la communauté scientifique : "On ne comprend pas pourquoi ce sous-variant, apparu il y a plus de deux mois, devient tout à coup prépondérant au Danemark".

Quand est apparu le variant BA.2 ?

Le sous-variant BA.2 est une forme évoluée de la mutation BA.1 communément appelé Omicron. Si la plus ancienne séquence génomique d'Omicron date du 25 octobre 2021, celle du BA.2 n'est apparue qu'une semaine plus tard, le 1er novembre. Malgré ce séquençage, la sous-mutation n'est été vraiment identifiée que le 7 décembre et il a fallu attendre encore davantage avant qu'elle ne se reproduise à grande échelle, au point de devenir majoritaire au Danemark. Dans le pays nordique, le variant BA.2 représente 66% des cas de Covid-19.

Le variant BA.2 circule-t-il en France ?

Issue d'Omicron, la mutation BA.2 a des chances de se répandre en France. Au 25 janvier, seulement 60 contaminations étaient dues au nouveau variant selon le ministre de la Santé. En réalité, il est impossible de comptabiliser le nombre de cas de BA.2 car "la détection des mutations du SARS-CoV-2 par criblage ne permet pas, dans la plupart des laboratoires, de distinguer BA.1 de BA.2 " a expliqué la biologiste Florence Débarre, au Monde. Il faudrait modifier les cibles des criblages ou séquencer la totalité du génome viral pour identifier la nature du variant, or "la remontée des données du séquençage en France n'est pas immédiate".

Quelles sont les différences entre le variant BA.2 et Omicron ?

Les variants Omicron, ou BA.1, et BA.2 appartiennent à une même famille de mutations, BA.2 serait même une évolution d'Omicron. Pour l'essentiel les deux mutations se ressemblent, d'ailleurs Oliver Véran a assuré que le variant BA.2 était "aussi contagieux" mais "pas plus dangereux" qu'Omicron. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, n'est pas totalement du même avis. Sur Franceinfo, le 25 janvier, il présentait le sous-variant comme "un petit cousin d'Omicron plus transmissible encore".

Le virologue Etienne Decroly a cependant remarqué que "BA.2 porte moins de mutations que BA.1, notamment sur la protéine Spike". La protéine Spike est particulièrement surveillée puisqu'elle concentre les caractéristiques liées à la contagiosité et au déclenchement d'une réponse immunitaire. Dans le détail, le scientifique explique que sur le "site de clivage de la furine" et le site RBD (receptor binding domain) qui jouent respectivement sur les capacités du virus à infecter les cellules humaines et à déclencher une réponse neutralisante des anticorps, aucune différence significative de BA.2 par rapport à Omicron n'est à signaler. En revanche, sur le domaine NTD, "domaine N-terminal", qui permet aussi de déclencher l'action des anticorps, des différences notables ont été repérées et laissent suggéré que des anticorps créés pour lutter contre Omicron ne seraient pas capable d'apporter une réponse immunitaire contre le variant BA.2. En d'autres termes, une personne déjà contaminée par Omicron pourrait tout de même être infectée par le sous-variant BA.2.