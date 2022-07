Variants BA.4 et BA.5 du Covid : quels symptômes ? Les vaccins efficaces ?

VARIANT BA.5. Les sous-variants BA.4 et BA.5 du Covid-19 se diffusent rapidement en France. De quoi alerter les autorités sanitaires, alors que les cas positifs augmentent. Quels sont les symptômes ? Comment s'en prémunir ?

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 15h13] La circulation du Covid s'accélère et un nouveau variant, ou plutôt sous-variant, est désormais majoritaire en France. Le Covid, version BA.5 est désormais le plus répandu dans l'Hexagone annonce Santé publique France. Détecté dans 59% des cas analysés, ce "petit frère" du variant Omicron (lire plus bas) accentue sa présence sur le territoire. Une propagation suivie avec attention mais aussi inquiétude par les autorités, alors que le nombre de contaminations au coronavirus sont à la hausse (près de 80 000 cas en moyenne par jour au 27 juin contre 50 000 une semaine plus tôt). Pourquoi ? Quels sont les symptômes de ces sous-variants ? Faut-il s'en inquiéter ? BA.4 et BA.5 vont-ils venir gâcher l'été ?

A quoi correspondent les variants BA.4 et BA.5 du Covid ?

BA.4, BA.5… Des appellations dignes d'un formulaire administratif à remplir. Pourtant, il s'agit bien d'un des nombreux noms de la maladie du coronavirus. En réalité, les variants BA.4 et BA.5 sont des sous-variants du variant Omicron, qui s'est imposé en France dans le courant de l'année 2022, comme l'ont indiqué les scientifiques. Concrètement, il s'agit d'une mutation du virus sur certains aspects, sans qu'une différence réellement significative par rapport au variant ne soit détectée. Une mutation de mutation, donc.

Quant à l'appellation, les deux lettres et le chiffre qui leur sont attribués correspondent à une classification spécifique scientifique. Ces deux sous-variants ont été classés dans les "variants d'intérêts" par l'Organisation mondiale pour la santé (OMS).

Quelle est l'origine des variants BA.4 et BA.5 ?

Si les sous-variants BA.4 et BA.5 sont désormais bien présents en France, c'est bien loin de l'Hexagone qu'ils trouvent leur origine. Le BA.4 et le BA.5 ont en effet été détectés pour la première fois en Afrique du Sud, dès le mois de novembre. Cependant, rien ne permet d'affirmer qu'ils sont apparus dans ce pays à cette époque-là. Ce n'est que grâce aux séquençages réalisés par les scientifiques locaux qu'ils ont pu être isolés, à l'automne, sans pour autant offrir un éclairage sur leur origine exacte.

Quels sont les symptômes des variants BA.4 et BA.5 ?

C'est la grande question depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 : comment savoir si on a contracté ou non le virus ? Dans un rapport de Santé publique France publié à la mi-juin, des symptômes des sous-variants BA.4 et BA.5 du Covid ont été en partie détaillés et distingués des variantes antérieures du virus. Cette analyse, menée à l'aide d'un questionnaire auprès de 73 cas d'infection par le variant BA.4 (67 cas confirmés et 6 cas possibles) et 228 cas d'infection par le variant BA.5 (210 cas confirmés et 18 cas possibles), établit que "les signes cliniques les plus fréquents étaient asthénie/fatigue (75,7%), toux (58,3%), fièvre (58,3%), céphalées (52,1%) et écoulement nasal (50,7%)".

"Les cas de BA.4 et BA.5 présentaient plus fréquemment que les cas de BA.1 un écoulement nasal" écrit encore l'agence de santé publique., mais aussi des "nausées/vomissements", parfois une diarrhée, une agueusie (perte du goût) et une anosmie (perte de l'odorat). Des symptômes du Covid bien connus, mais pourtant moins fréquents depuis l'apparition d'Omicron. "La durée médiane des signes était de 7 jours [...], soit plus longue que pour les cas de BA.1 (4 jours)", signale aussi Santé Publique France, qui conclue : "La probabilité de présenter anosmie et agueusie, mais aussi nausées, vomissements et diarrhée était plus élevés pour les cas de BA.4/BA.5 par rapport à ceux de BA.1. Les cas de BA.4/BA.5 ont aussi déclaré une durée des signes cliniques plus longue".

Voici la liste des symptômes les plus fréquents des sous-variants BA.4 et BA.5 du Covid, établis à ce stade par Santé publique France (à partir de 288 cas renseignés) :

Asthénie/fatigue : 75,7% (contre 56,2% pour le sous-variant BA.1)

(contre 56,2% pour le sous-variant BA.1) Toux : 58,3% (contre 50,9%)

(contre 50,9%) Fièvre : 58,3% (contre 47,7%)

(contre 47,7%) Céphalées (maux de tête) : 52,1% (contre 43,1%)

(contre 43,1%) Ecoulement nasal : 50,7% (contre 26,3%)

(contre 26,3%) Myalgie (douleurs musculaires) : 41,0% (contre 38,1%)

(contre 38,1%) Maux de gorge : 39,6% (contre 31,3%)

(contre 31,3%) Nausée/Vomissements : 18,4% (contre 7,1%)

Sensation de fièvre : 18,1% (contre 12,5%)

Ageusie : 17,0% (contre 8,9%)

Anosmie : 16,7% (contre 8,2%)

Essoufflement : 15,3% (contre 8,5%)

Diarrhée : 15,3% (contre 6,0%)

Dyspnée : 7,6% (contre 2,5%)

Rhume : 1,0% (contre 0,4%)

Vertiges : 0,7% (contre 0,4%)

Les variants BA.4 et BA.5 sont-ils plus contagieux ?

Alors que le variant Omicron avait été présenté comme dangereux par les autorités compte-tenu de son caractère particulièrement transmissible, ses sous-variants BA.4 et BA.5 auraient, eux aussi, la faculté de se transmettre facilement entre les hommes, selon les premières analyses, commentées par Santé publique France. "Cependant, ces calculs sont basés sur un petit nombre de cas et il existe un degré élevé d'incertitude", tempère l'organisme. Des analyses sont en cours pour évaluer davantage la transmissibilité de ces sous-variants, notamment en cherchant s'ils parviennent à échapper ou non au vaccin.

Le remplacement progressif de BA.2 par BA.5, qui représentait moins d'un quart des cas dans les enquêtes "Flash" de Santé publique France début juin et avoisine désormais les 50% est un signe qui ne trompe pas. Ces "dynamiques de diffusion" de BA.2 par BA.5 notamment "suggèrent [...] qu'ils possèdent un avantage par rapport à BA.2", écrit l'agence de santé. Elle cite notamment des travaux menés en mai 2022 par son homologue anglo-saxonne (la "UK Health Security Agency" ou UKHSA), qui suggèrent que les taux de croissance de BA.4 et BA.5 seraient "similaires à ceux de BA.2 par rapport à BA.1". Or on sait que BA.2 a très rapidement supplanté le sous-variant BA.1 d'Omicron au tout début du printemps dernier.

Quelle dangerosité pour les variants BA.4 et BA.5 ?

Pour l'heure, les scientifiques manquent de recul quant à la dangerosité intrinsèque des deux sous-variants BA.4 et BA.5. Toutefois, les premiers éléments communiqués par Santé publique France indiquent qu'aucune "augmentation de la sévérité" n'a été observée entre ces sous-variants et leurs prédécesseurs, touchant principalement les personnes à risques, comme pour les autres variants du Covid.

Dans son rapport de la mi-juin, Santé publique France écrit que "les données accumulées dans plusieurs pays n'ont pas observé d'augmentation de la sévérité associée à BA.4 et BA.5". Est convoqué cette fois un rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 13 juin qui ne rapporte aucun signal d'une infection plus dangereuse. Pour rappel, l'émergence d'Omicron fin 2021 avait coïncidé avec une diminution importante du taux d'hospitalisation par rapport aux autres variants, notamment au variant Delta. Mais SPF prévient : "Cette sévérité moindre est portée en partie par l'immunité préexistante dans la population, qui reste protectrice contre les formes sévères. Une étude plus récente menée aux Etats-Unis (voir l'étude publiée dans The Lancet - NDLR) a estimé, après correction de co-facteurs (tels que la date du test, l'âge, le sexe, l'ethnie, la région de résidence, le statut vaccinal et les antécédents d'infection), des risques d'hospitalisation et de décès presque identiques entre la vague Omicron et les vagues précédentes, concluant à une sévérité intrinsèque d'Omicron similaire aux variants précédents."

L'observation des vagues épidémiques provoquées par les variants BA et BA.5 du Covid en Afrique du Sud et au Portugal dernièrement augurent d'une vague courte et avec un "impact hospitalier limité".

Quelle efficacité des vaccins face aux variants BA.4 et BA.5 ?

Alors que des appels à recevoir une nouvelle dose de rappel du vaccin contre le Covid sont multipliés ces derniers jours, l'efficacité des vaccins face aux sous-variants BA.4 et BA.5 semble toutefois incertaine. Une étude publiée dans The New England Journal of Medicine explique que "BA.4 et BA.5 échappent de manière significative aux anticorps neutralisants induits à la fois par la vaccination et l'infection." Les anticorps générés par l'infection sont également moins importants qu'avec les autres variants. "Ce qui suggère que le variant Omicron a continué d'évoluer avec une capacité accrue d'échappement immunitaire", est-il ajouté. De nouveaux vaccins adaptés devraient ainsi voir le jour. Pfizer et Moderna travaillent en tout cas en ce sens.

En attendant, les autorités française, par la voix de Santé publique France une fois encore, continuent à souligner que les "estimations d'efficacité vaccinale (EV) sont toutes en faveur d'une protection limitée contre l'infection, mais [que] la protection reste très élevée contre les formes graves, surtout avec une dose de rappel". Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a également indiqué jeudi 30 juin au micro de RTL qu'il fallait se faire vacciner avec la 4e dose "dès maintenant, sans attendre septembre octobre", pour les plus de 60 ans et les personnes à risque. Selon lui, les vaccins restent efficaces contre les formes graves provoquées par le variant BA.5.