Augmentation des cas d'arthrite : une nouvelle étude établit un lien avec un aliment consommé quotidiennement par de nombreux Français

Une étude, publiée dans la revue BMJ Open, associe cette affection à la manière de cuire ce type de nourriture à haute température

Les composés polluants qui se dégagent de la combustion du charbon, du bois, du gaz et d'autres matériaux ont des effets néfastes sur la santé. Cependant, certains aliments comme la viande peuvent également être une source de pollution s'ils sont cuits à des températures élevées, produisant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui sont associés à des maladies métaboliques, cardiaques, pulmonaires. Ils sont aussi l'un des principaux facteurs des cancers liés à cet aliment.

Une récente étude publiée le 9 mai 2023 dans la revue BMJ Open a examiné le lien entre ces toxines et des maladies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde. Pour étudier le rôle possible des toxines environnementales dans l'apparition de la polyarthrite rhumatoïde, les scientifiques ont examiné les réponses des participants à l'Enquête Nationale sur la Santé et la Nutrition des États-Unis (NHANES) entre 2007 et 2016. Cette étude a évalué une large gamme de toxines, y compris les produits chimiques utilisés dans la production de plastiques et divers produits de consommation (PHTHTE), ainsi que les composés organiques volatils (COV) dérivés de peintures, de produits de nettoyage et de pesticides, entre autres.

En outre, des données sur la santé, la nutrition, le style de vie et l'environnement ont été analysées. Un total de 21.987 adultes ont participé à l'étude, parmi lesquels 1.418 souffraient déjà de polyarthrite rhumatoïde et 20.569 n'en souffraient pas. Des échantillons de sang et d'urine ont été recueillis pour mesurer la quantité totale de HAP (7.090 participants), PHTHTE (7.024) et COV (7.129) dans le corps.

Selon les résultats de l'étude, les chances de souffrir de polyarthrite rhumatoïde étaient plus élevées parmi les participants ayant des niveaux plus élevés de HAP dans le corps. Après avoir pris en compte d'autres facteurs tels que l'apport en fibres dans l'alimentation, l'activité physique, le tabagisme, le revenu familial, le niveau d'éducation, l'âge, le sexe et le poids (IMC), seul un HAP, le 1-hydroxynaphtalène, a montré une forte association avec un risque accru de 80% de développer la maladie.

Malgré ces découvertes, les chercheurs soulignent qu'il s'agit d'une étude observationnelle et, en tant que telle, elle ne peut pas établir de causalité. Cependant, ils ajoutent que "c'est la première étude montrant que les HAP ne sont pas seulement à la base du lien entre la polyarthrite rhumatoïde et le tabagisme, mais qu'ils contribuent également de manière indépendante à celui-ci". C'est important, car les HAP sont présents dans l'environnement et proviennent de diverses sources.

Alors, la prochaine fois que vous vous apprêtez à griller une viande à très haute température, pensez à la cuisson lente et douce pour éviter la production de ces HAP nuisibles. Parce que, qui sait, votre amour pour les barbecues ardents pourrait être en train de vous préparer à un rendez-vous avec l'arthrite.