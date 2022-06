Variants BA.4 et BA.5 du Covid : symptômes, contagion... Comment les reconnaître ?

VARIANT BA.5. En France, la hausse des cas de Covid-19 est notamment due à la présence d'un nouveau sous-variant, le BA.5, lié au BA.4. Origine, symptômes, contagion, dangerosité... On vous explique tout.

La pandémie de coronavirus ne s'est pas limitée à un simple virus pouvant être freiné par un vaccin. Tout un tas de variants du Covid-19 ont fait leur apparition au fil des mois, dus à la mutation du virus initial. Variant britannique, sud-africain, indien, puis Alpha, Bêta, Delta et, ces derniers temps, Omicron… Autant d'appellations qui ont évolué avec le temps. Et qui se complexifient encore un peu plus, le Covid-19 n'ayant pas cessé ses mutations. Les deux dernières en date : les variants BA.4 et BA.5. Alors que, dans les esprits, la pandémie de Covid appartient au passé, le virus, lui, continue de circuler sous différentes formes. Ces deux dernières sont régulièrement évoquées dernièrement. "Un remplacement progressif de BA.2 est observé depuis plusieurs semaines avec une progression de la détection de BA.5 (41%) et BA.4 (6%)" observait Santé publique France fin juin. Mais à quoi cela correspond-t-il ? Quels sont les symptômes qui permettent de les détecter ? Est-ce plus contagieux voire dangereux ? Eclairage.

A quoi correspondent les variants BA.4 et BA.5 ?

BA.4, BA.5… Des appellations dignes d'un formulaire administratif à remplir. Pourtant, il s'agit bien d'un des nombreux noms de la maladie du coronavirus. En réalité, ce sont des sous-variants du variant Omicron, comme l'ont indiqué les scientifiques. Une mutation de mutation, donc. Les deux lettres et le chiffre qui leur sont attribués correspondent à une classification spécifique scientifique. Ces deux sous-variants ont été classés dans les "variants d'intérêts" par l'Organisation mondiale pour la santé (OMS).

Quelle est l'origine des variants BA.4 et BA.5 ?

Si ces sous-variants sont désormais bien présents en France, c'est bien loin de l'Hexagone qu'ils trouvent leur origine. Le BA.4 et le BA.5 ont en effet été détectés pour la première fois en Afrique du Sud, dès le mois de novembre. Cependant, rien ne permet d'affirmer qu'ils sont apparus dans ce pays à cette époque-là. Ce n'est que grâce aux séquençages réalisés par les scientifiques locaux qu'ils ont pu être isolés, à l'automne, sans pour autant offrir un éclairage sur leur origine exacte.

Quels sont les symptômes des variants BA.4 et BA.5 ?

C'est la grande question depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 : comment savoir si on a contracté ou non le virus ? Pour les sous-variants BA.4 et BA.5, plusieurs éléments peuvent mettre la puce à l'oreille. L'asthénie (fatigue) est le symptôme qui revient le plus souvent selon un rapport de Santé publique France. Il est par ailleurs à noter que la perte d'odorat et de goût peuvent être des indicateurs. D'autres signes tels que la toux, la fièvre, des céphalées ou encore un écoulement nasal sont signalées, mais uniquement dans un cas sur deux. Difficile donc de s'y fier avec certitude. En revanche, un élément peut mettre la puce à l'oreille : celui de la durée de ces symptômes. Ils peuvent durer environ 7 jours.

Les variants BA.4 et BA.5 sont-ils plus contagieux ?

Alors que le variant Omicron avait été présenté comme dangereux par les autorités compte-tenu de son caractère particulièrement transmissible, les sous-variants BA.4 et BA.5 auraient, eux aussi, la faculté de se transmettre facilement entre les hommes, selon les premières analyses, commentées par Santé publique France. "Cependant, ces calculs sont basés sur un petit nombre de cas et il existe un degré élevé d'incertitude", tempère l'organisme. Des analyses sont en cours pour évaluer davantage la transmissibilité de ces sous-variants, notamment en cherchant s'ils parviennent à échapper ou non au vaccin.

Quelle dangerosité pour les variants BA.4 et BA.5 ?

Pour l'heure, les scientifiques manquent de recul quant à ces deux sous-variants. Toutefois, les premiers éléments communiqués par Santé publique France indiquent qu'aucune "augmentation de la sévérité" n'a été observée entre les sous-variants BA.4 et BA.5, par rapport aux autres variants, touchant principalement les personnes à risques, comme pour les autres variants du Covid.

Quelle efficacité des vaccins face aux variants BA.4 et BA.5 ?

Alors que des appels à recevoir une nouvelle dose de rappel du vaccin contre le Covid sont multipliés ces derniers jours, l'efficacité des vaccins face aux sous-variants BA.4 et BA.5 semble toutefois incertaine. En effet, une étude publiée dans The New England Journal of Medicine explique que "BA.4 et BA.5 échappent de manière significative aux anticorps neutralisants induits à la fois par la vaccination et l'infection." Les anticorps générés par l'infection sont également moins importants qu'avec les autres variants. "Ce qui suggère que le variant Omicron a continué d'évoluer avec une capacité accrue d'échappement immunitaire", est-il ajouté. De nouveaux vaccins adaptés devraient ainsi voir le jour. Pfizer et Moderna travaillent en tout cas en ce sens.