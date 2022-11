Mac, Watch... Les meilleures promos du Black Friday Apple !

Vous cherchez un produit Apple pendant le Black Friday ? Apple Watch, Macbook, AirPods ou iPhone, voici les meilleures promos du moment spéciale Black Friday 2022 chez Apple !

[Mis à jour le 21 novembre 2022 à 14h30] Cette année, vous visez un produit Apple pour le Black Friday 2022 ? Bonne nouvelle, les promos ont déjà commencé ! Si Apple ne participe pas ou peu "officiellement" au Black Friday, les revendeurs et géants du e-commerce s'en donnent à coeur joie. Depuis le début de la Black Friday Week, on trouve de nombreux produits Apple à prix réduits. C'est le cas des AirPods et iPhone sur lequel nous avons des sélections dédiées à retrouver ci-dessous mais aussi sur les montres connectées Apple Watch, les ordinateurs portables Macbook et divers accessoires.

Première promo à scruter, celle sur le Macbook Air 2022 avec la toute nouvelle puce M2, un produit habituellement onéreux qui bénéficie d'un joli rabais en cette Black Friday Week puisque Amazon le propose à -13% soit 200 euros de réduction pour le faire passer à 1299 euros. Si vous cherchez un ordinateur dernier cri et fiable pour vous équiper plusieurs années, ce Macbook Air est sans doute LE bon choix de ce Black Friday 2022.

Macbook Air 2022 M2 Neuf à partir de 1299,00 € Amazon 1499,00 € 1299,00 € Voir

Leclerc 1299,00 € Voir

Cdiscount 1419,00 € Voir

Ubaldi 1429,00 € Voir

Rakuten 1484,97 € Voir

Fnac 1498,50 € Voir

Materiel.net 1498,99 € Voir

LDLC.com 1498,99 € Voir

La Redoute 1499,00 € Voir

Darty 1499,00 € Voir

Galeries Lafayette 1499,00 € Voir

Deuxième promo à suivre en ce début de Black Friday Week, celle sur l'iPhone 13 qui profite de la sortie récente d'un iPhone 14 finalement avare en grosses nouveautés pour s'afficher à un prix plus modéré tout en restant à la page.

iPhone 13 Neuf à partir de 779,00 € Occasion à partir de 740,00 € Rakuten 779,00 € Voir

Amazon 909,00 € 849,00 € Voir

Fnac 908,95 € Voir

Cdiscount 909,00 € Voir

Materiel.net 909,00 € Voir

LDLC.com 909,00 € Voir

Darty 909,00 € Voir Reconditionné 795,00 € 740,00 € Voir

Rakuten 779,00 € 760,00 € Voir

Fnac 908,95 € 773,00 € Voir

Au niveau des montres connectées, gros plan sur l'Apple Watch Series 7 proposée à moins de 500 euros sur Amazon pour ce début de Black Friday, soit une promotion pouvant atteindre 60 euros sur le modèle de couleur rouge.

Apple Watch Series 7 Neuf à partir de 459,00 € Occasion à partir de 437,10 € Rakuten 459,00 € Voir

Amazon 559,00 € 499,00 € Voir

Cdiscount 559,00 € Voir

Boulanger 559,00 € Voir

Rue du Commerce 650,16 € 617,65 € Voir Amazon 559,00 € 437,10 € Voir

Rakuten 459,00 € 460,00 € Voir

Apple Watch SE Neuf à partir de 279,00 € Occasion à partir de 200,00 € Amazon 299,00 € 279,00 € Voir

Boulanger 299,00 € 279,00 € Voir

Galeries Lafayette 299,00 € 279,00 € Voir

Fnac 298,98 € Voir

Cdiscount 299,00 € Voir

Rakuten 299,00 € Voir

Leclerc 299,00 € Voir

Materiel.net 299,00 € Voir

LDLC.com 299,00 € Voir

Darty 299,00 € Voir Rakuten 299,00 € 200,00 € Voir

Amazon 299,00 € 276,21 € Voir

Fnac 298,98 € 299,00 € Voir

Si vous cherchez une Apple Watch à tout petit prix, votre choix devrait se porter sur l'Apple Watch SE, elle aussi proposé en promotion sur plusieurs sites durant ce Black Friday.