Black Friday AirPods : ultimes offres en ligne sur les AirPods Pro 2, les derniers AirPods 2 sacrifiés !

BLACK FRIDAY AIRPODS. Ce lundi, jour de clôture du Black Friday via le Cyber Monday, les AirPods en promo sont nombreux. Si les "vieux" AirPods 2 sont encore bradés, les écouteurs haut de gamme AirPods Pro 2 sont aussi à prix réduits.

C'est la dernière ligne droite ! Plus que quelques heures pour profiter des bonnes affaires du Black Friday ce lundi via le Cyber Monday. Non, les promos ne sont pas terminées et de nombreuses offres sont encore en ligne sur le web. Les AirPods d'Apple, un des produits stars du Black Friday année après année, s'affichent ainsi à prix barré. C'est le cas sur les AirPods 2 en fin de vie et on les trouve effectivement sous la barre des 100 euros chez Darty. AirPods 2 99 eurosVOIR L'OFFREsur Darty

Mais la grande surprise vient de la pluie de promos sur les AirPods Pro 2, la version la plus haut de gamme même après la sortie des AirPods 4 à la rentrée dernière. Attention, les AirPods sont prisés chaque année et il faut donc à la fois faire vite, être réactif et avoir l'oeil pour dénicher les meilleures promos du Black Friday sur les AirPods. Pour vous aider à trouver les bonnes promos, Linternaute.com part à la chasse et vous propose ci-dessous les dernières offres en direct.

Quelles sont les promos sur les AirPods Pro pour le Black Friday ?

Même avec la sortie des derniers AirPods 4, les AirPods Pro restent LA référence parmi les différentes générations d'AirPods. Les AirPods Pro 2 sont sortis en septembre 2022. Ils bénéficient d'un chargeur USB-C ou du système de recharge MagSafe. On peut déjà trouver quelques promos en ligne mais la sortie des AirPods 4 ont aussi eu un effet : les prix des AirPods Pro ont baissé durant ce Black Friday. Il y a de bonnes affaires à ne pas rater...

AirPods Pro Neuf à partir de 209,99 € Occasion à partir de 237,99 € Rakuten 209,99 € Voir

Fnac 278,98 € 218,98 € Voir

Darty 219,00 € Voir

Cdiscount 219,00 € Voir

Boulanger 279,00 € 219,00 € Voir

Rue du Commerce 238,99 € Voir

Amazon 279,00 € 242,16 € Voir

Son-Video 279,00 € Voir

Materiel.net 279,00 € Voir Rakuten 209,99 € 237,99 € Voir

Amazon 279,00 € 242,16 € Voir

Fnac 278,98 € 267,99 € Voir

A quel prix sont vendus les AirPods 4 ? Les meilleurs prix du web pour le Black Friday 2024

La 4e génération d'AirPods a été présentée à la Keynote de la rentrée 2024, en septembre. Ils sont proposés en deux versions, classiques ou ANC qui disposent d'un système d'une technologie de réduction de bruit et de l'audio spatial. C'est ainsi un modèle davantage "premium" mais qui n'égale pas les meilleurs AirPods, les "AirPods Pro". Un seul coloris est disponible, le blanc et le boîtier de charge comprend un port USB-C comme sur les dernières générations d'appareils Apple, iPhone compris.

AirPods 4 Neuf à partir de 134,00 € Occasion à partir de 140,06 € Rakuten 134,00 € Voir

Rue du Commerce 144,99 € Voir

Fnac 148,98 € Voir

Darty 149,00 € Voir

Amazon 149,00 € Voir

Cdiscount 149,00 € Voir

Materiel.net 149,00 € Voir

Boulanger 149,00 € Voir

Pixmania 195,06 € 158,39 € Voir Amazon 149,00 € 140,06 € Voir

Rakuten 134,00 € 179,99 € Voir

Quelles sont les promos sur les AirPods 3 pour le Black Friday ?

La 3e génération d'AirPods est sortie à la fin de l'année 2021. Son petit historique lui permet donc de bénéficier désormais de promos intéressantes, même si les meilleurs prix seront sans doute à scruter du côté des derniers stocks d'AirPods 2. Voici ce qu'on peut trouver en ce moment en ligne.

AIRPODS 3 Neuf à partir de 122,74 € Occasion à partir de 82,99 € Amazon 179,00 € 122,74 € Voir

Rakuten 159,00 € Voir

Darty 179,00 € Voir

Cdiscount 179,00 € Voir

Rue du Commerce 177,71 € Voir

Materiel.net 179,00 € Voir

Leclerc 182,30 € Voir

Ubaldi 186,00 € Voir

Son-Video 199,00 € Voir Rakuten 159,00 € 82,99 € Voir

Amazon 179,00 € 122,74 € Voir

Les AirPods Max aussi en promo pour le Black Friday 2024 ! Voici les prix déjà affichés

Les AirPods Max font encore également partie des écouteurs proposés à prix barrés régulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. Bien que très onéreux à leur lancement, ces derniers s'avèrent toujours aussi excellents aujourd'hui. Moins prisés que les AirPods, les casques "Max" devraient bénéficier de quelques promotions pour ce cru du Black Friday 2024. Sans atteindre pour l'heure des sommets...