L'astuce pour un iPhone 14 encore moins cher lors du Black Friday Amazon

L'iPhone 14 est déjà à prix réduit chez plusieurs cybermarchands, comme Amazon, avant le Black Friday 2022, fixé ce vendredi. Mais en cherchant sur les versions européennes du géant de la vente en ligne, on trouve des prix parfois plus alléchants encore...

Le Black Friday a lieu dans deux jours, le 25 novembre. Mais comme chaque année, les enseignes participantes ont pris les devants et proposent depuis une semaine ou presque des rabais sur une large sélection de produits. Parmi eux, les iPhone occupent déjà une belle place avec des prix barrés un peu partout. On craignait que l'iPhone 14, sorti il y a deux mois à peine, ne bénéficie d'aucune offre vraiment intéressante. Il s'avère qu'il affiche tout de même quelques promos (voir notre sélection sur les iPhone). Et avec un peu d'imagination, on peut même élargir le spectre et trouver des prix encore plus alléchants.

Sur le site d'Amazon Italie par exemple, l'iPhone 14 128 Go est ainsi affiché à moins de 900 euros, soit une belle remise pour un appareil qui affiche plus de 1000 euros sur l'Apple store et encore plus de 900 euros chez la majorité des revendeurs actuellement.

L'iPhone 14 128 Go à 899 euros 899 € VOIR L'OFFRE sur Amazon Italie

Faire ses achats sur Amazon Italie, comme sur Amazon Allemagne ou Espagne, n'a pas d'incidence directe sur vos emplètes. Si vous disposez d'un compte Amazon, celui-ci sera commun aux différentes déclinaisons du site et vous permettra en théorie de commander depuis n'importe quel pays. Il peut en revanche arriver que les modes de livraison ne soient pas disponibles pour certains produits et certains pays, vous risquez alors de voir votre commande refusée. Dans certains cas, notamment depuis les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, cette livraison pourrait aussi vous coûter un peu plus cher. Les tarifs et options d'expédition vers l'Europe sont détaillées sur le site d'Amazon. Enfin, notez que des droits de douane peuvent faire monter la facture, ce qui ne sera pas le cas depuis un pays de l'Union européenne.