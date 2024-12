Black Friday 2024 : les meilleures offres prolongées pour le Cyber Monday

Le Black Friday 2024 s'est officiellement terminé, mais plusieurs marchands jouent les prolongations avec des offres toujours disponibles.

Le Black Friday 2024 est terminé, vive le Black Friday ! Alors que la plus grande journée de promotions de l'année a eu lieu hier en France, de nombreuses enseignes participantes ont "oublié" leurs offres en ligne. On peut encore trouver une bonne partie de celles-ci ce samedi chez Amazon, CDiscount, Fnac/Darty, Boulanger, Rakuten, Rue du commerce et bien d'autres. On peut donc encore profiter des promos les plus agressives, parfois sur de très belles références qui affichent des chutes de prix drastiques. Mais il faut aller vite ! Lors du Black Friday, les promotions ne durent parfois que quelques heures et il vaut mieux se dépêcher pour ne pas passer à côté des plus belles opportunités.

Pendant tout le Black Friday et jusqu'à ce lundi 2 décembre, jour du Cyber Monday, nous vous proposons ci-dessous les prix les plus bas dans les gammes de produits les plus recherchés. Plus loin dans cet article, vous pourrez suivre un flux de bons plans tous azimuts en direct, tout au long de l'opération. Consultez régulièrement cette page durant tout le Black Friday, pour ne rien rater des promos dénichées sur le Web.

