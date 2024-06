Des scientifiques pensent avoir trouvé ce qui a rendu Beethoven sourd, c'est quelque chose que presque tout le monde fait

Beethoven serait devenu sourd à cause d'une mauvaise habitude que beaucoup de monde a aujourd'hui.

Ludwig van Beethoven est bien connu pour avoir été un prodige de la musique alors qu'il était sourd. Le compositeur allemand a commencé à perdre l'audition à l'âge de 20 ans. Cela s'est aggravé avec les années, le musicien est finalement mort sourd en 1827, à 56 ans. La cause de sa surdité a toujours posé question : certains avaient évoqué l'écoute de la musique trop forte, d'autres le lupus ou la syphilis, mais de nouvelles analyses ont donné une toute autre version.

Une étude par des chercheurs de la Harvard Medical School publiée dans la revue Clinical Chemistry rapporte les résultats d'une expertise de deux mèches de cheveux de Beethoven. Il y a été retrouvé un niveau élevé de plomb : 380 microgrammes dans la première mèche et 258 dans la deuxième, alors qu'habituellement cela tourne autour de 4 microgrammes. Ses cheveux contenaient aussi 13 fois le niveau normal d'arsenic et quatre fois le niveau normal de mercure. Dès la fin du XVIIIème, le plomb était l'une des principales causes d'intoxication notamment à cause des poudres utilisées dans les perruques. Il provoquait souvent d'importants maux d'estomac et de tête. Cela pourrait également expliquer la surdité du compositeur.

Comment expliquer cette importante présence de plomb dans le corps de Beethoven ? Parce qu'il faisait quelque chose que presque tous les adultes font assez régulièrement aujourd'hui : boire du vin. A l'époque, du sucre de plomb était souvent ajouté au vin bon marché pour adoucir le goût et mieux le conserver, une pratique aujourd'hui proscrite. "En outre, le plomb élimine le trouble du verre, ce qui lui donne un aspect plus agréable", explique Nader Rifai, un des auteurs de l'étude. Or, Beethoven aimait beaucoup le vin et en buvait un litre chaque jour au déjeuner. Plusieurs médecins lui avaient, à l'époque, conseillé de réduire sa consommation. Il est aussi probable qu'il buvait dans un contenant en plomb.

Le poisson d'eau douce, adoré par le musicien, pouvait aussi être contaminé au plomb comme l'a expliqué Nader Rifai au Times : "Il était connu pour manger beaucoup de poisson, et le Danube à l'époque était très fortement pollué par toute l'industrie". Le plomb se retrouvait également dans les traitements de Beethoven pour soulager ses maladies.

Les chercheurs ont toutefois émis une petite réserve concernant la concordance entre les niveaux de plomb dans les cheveux du compositeur et ceux dans son sang. Le plomb ne serait pas responsable de la mort prématurée de Beethoven. Selon une récente étude, son décès s'explique davantage par l'hépatite B combinée à des problèmes hépatiques d'origine génétique.