Ce célèbre navire disparu il y a 100 ans dévoile ses trésors grâce aux images 3D

L'Endurance a coulé en 1915, avant d'atteindre l'Antarctique. Les nouvelles images de son épave sont impressionnantes.

En 1914, Ernest Shackleton a lancé une expédition vers l'Antarctique avec le navire l'Endurance. Long de 44 mètres, il avait été conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Son équipage avait pour ambition d'être le premier à traverser le continent Antarctique à pied. A environ 160 kilomètres de son point de débarquement visé, le bateau est resté coincé dans la glace, bloquant les 28 hommes à bord.

Pendant plusieurs mois, il a supporté le poids de la glace, avant de finir par se désintégrer, obligeant l'équipage à s'enfuir à bord de canots à rames avec quelques provisions. Ils ont fini par réussir à atteindre l'île inhabitée de l'Éléphant, depuis laquelle le capitaine a dirigé un petit groupe d'hommes sur un périple de 1 300 kilomètres jusqu'à la Géorgie du Sud, pour organiser le sauvetage de ses pairs. A son retour, ils étaient tous encore en vie.

L'épave du navire, cachée sous la glace de la mer de Weddell depuis plus d'un siècle, a été découverte en 2022 à plus de 3000 mètres de profondeur. Des images ont été prises et compilées à partir de milliers de scans numériques, permettant de découvrir l'état de l'épave en détails, 110 ans plus tard. Elles ont été dévoilées dans le cadre d'un documentaire de National Geographic sur l'Endurance, diffusé en novembre 2024.

Si le mât et certaines rambardes sont en ruine, des parties du pont supérieur sont intactes. Sur celui-ci ont été retrouvés des restes de couverts, une botte et un pistolet de détresse. Ce dernier pourrait être celui du photographe de l'expédition, Frank Hurley, avec lequel il a tiré une fusée dans les airs pour rendre hommage au navire en train de couler. John Shears, directeur de l'expédition qui a retrouvé l'épave, a expliqué, comme le rapporte la BBC, que ce dernier avait décrit ce tir dans son journal, racontant l'avoir "posé sur le pont" après le tir. Sur le sol du bateau, un motif en forme d'étoile est encore partiellement visible.

L'épave apparait, pour une telle durée, relativement intacte. Nico Vincent, dont l'organisation Deep Ocean Search a développé les scans, s'est enthousiasmé d'une telle découverte, assurant que c'était comme si le bateau "avait coulé hier". Ce bel état de conservation pourrait s'expliquer par les températures à cette profondeur dans une mer glacée, qui ont ralenti le processus de décomposition. L'épave sert aujourd'hui de refuge à une faune variée.