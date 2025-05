Une suite de l'histoire du roi Arthur découverte, avec un récit inédit vieux de 700 ans sur Merlin

Une archiviste anglaise a découvert un manuscrit médiéval rare, contenant la suite des aventures du Roi Arthur et de Merlin.

Saviez-vous que les aventures du Roi Arthur et de Merlin l'Enchanteur ont connu une suite médiévale, écrite il y a plus de 700 ans ? Une partie de cette épopée oubliée, appelée "la Suite Vulgate du Merlin", a refait surface dans un endroit pour le moins inattendu : cousue, pliée et à moitié déchirée… sous la couverture d'un vieux registre foncier.

C'est une archiviste de la bibliothèque de l'Université de Cambridge qui découvre, en 2019, deux pages d'une copie de cette suite datant du XIIIe siècle. Il s'agit de rares extraits de la suite des légendes de Merlin et du Roi Arthur, écrits en vieux français vers 1300. Ce fragment est aujourd'hui reconnu comme le seul survivant d'un manuscrit médiéval perdu racontant les jeunes années de la cour du roi Arthur, selon la BBC.

Si l'auteur reste inconnu, des éléments stylistiques suggèrent que le texte a été rédigé par un scribe dans un dialecte du nord de la France, compris par l'aristocratie anglaise. "Ces légendes celtiques et anglaises ont circulé oralement à travers les Îles Britanniques. Mais la langue utilisée lorsqu'elles sont écrites est le vieux français, à cause de la conquête normande", précise Irène Fabry-Tehranchi, spécialiste française su sujet à Science et Avenir.

Mais au XVIe siècle, l'anglais remplace le français, ce qui expliquerait pourquoi ce fragment a fini recyclé dans un registre foncier du manoir de Huntingfield, dans le Suffolk, précise l'Université de Cambridge. Plié, cousu, et illisible, il est même catalogué comme une histoire de Gauvain en latin. "Personne n'avait même noté qu'il était en français", s'étonne Irène Fabry-Tehranchi.

Ce n'est que récemment que les chercheurs ont pu "ressusciter" le texte grâce à des technologies d'imagerie de pointe : imagerie multispectrale, tomodensitométrie… Trop fragile pour être déplié physiquement, le fragment a été virtuellement restauré. "Les techniques d'imagerie spécialisées ont révélé des détails invisibles à l'œil nu." affirme Amélie Deblauwe, technicienne photographique. Résultat : le texte a pu être lu pour la première fois depuis des siècles, et les chercheurs ont même analysé les fils de couture élisabéthains et les pigments décoratifs du manuscrit.

Le contenu, lui, est digne des plus grandes épopées celtiques : la victoire chrétienne sur les Saxons à la bataille de Cambénic, remporté par le chevalier Gauvain brandissant l'épée Excabilur ou encore un Merlin capable de changer de forme, dans une scène jusqu'ici inconnue. A la découverte du récit, "c'était vraiment excitant", raconte Irène Fabry-Tehranchi. La Suite Vulgate du Merlin, écrite vers 1230, était très prisée par les femmes de la noblesse. Elle développe les débuts du règne d'Arthur, sa relation avec les chevaliers, son mariage avec Guenièvre et sa guerre contre les Saxons. "Arthur y est présenté comme un jeune héros idéal, éclairé par les conseils avisés de Merlin", précise la spécialiste.

Mais au delà du contenu, c'est toute une pratique de la reliure d'archives du XVIe siècle qui a pu être étudié. Un véritable "morceau d'histoire à part entière", selon Irène Fabry-Tehranchi. Aujourd'hui, seulement un peu plus de trois douzaines d'exemplaires de cette suite sont connus dans le monde, d'après CNN.