Personne ne connaît l'astuce : placer ce fruit au milieu des pommes de terre les empêchera de germer

Bien qu'elle soit peu connue du grand public, cette astuce toute simple a été validée par tous ceux qui l'ont testée.

Rares sont les occasions d'écouler l'entièreté d'un filet de pommes de terre en un seul repas. En général, il est même impossible de finir un sachet de 2, de 5 ou même de 10 kg de pommes de terre en moins de quelques semaines. Malheureusement, il faut bien moins de temps à cet aliment pour commencer à germer.

Et cette maturation rapide peut s'avérer dangereuse. Dès que les germes atteignent quelques centimètres de longueur, ils présentent un risque pour la digestion. Dès ce moment précis, il est fortement recommandé de jeter le sachet entamé. Mais alors, comment ralentir le processus pour éviter de gâcher toute cette nourriture ? Alors que les agriculteurs conseillent de conserver les pommes de terre dans un endroit sombre et frais comme un réfrigérateur, il existe un autre secret moins connu pour éviter qu'elles germent. Tout est une question d'association…

Il est vrai que les maraîchers recommandent habituellement d'entreposer les fruits et les légumes séparément et loin des autres aliments, car certains émettent de l'éthylène, une hormone naturelle responsable du murissement des fruits. Les bananes, les kiwis, les pêches, les poires et les figues ont ainsi tendance à faire pourrir les autres trop vite. Mais, alors que la pomme figure également sur cette liste, c'est bien elle qui permet aux pommes de terre de rester comestibles plus longtemps.

© Adobe Stock

Bien que dangereuses pour les autres fruits et légumes, les pommes permettent d'inhiber significativement ou de ralentir la germination des tubercules. Avant d'entreposer le filet de pommes de terre au frigo, ajoutez-y une pomme, vous permettrez à vos tubercules de rester bonnes plusieurs jours supplémentaires. "Placer une seule pomme parmi les pommes de terre est une méthode pratique et surtout sans produits chimiques pour réduire la germination", confirme Jayanty sastry, physiologiste post-récolte au sein du programme Pommes de terre de l'Université d'État du Colorado.

Attention cependant à utiliser cette méthode avec parcimonie. Sur le long terme, le gaz éthylène pourrait reprendre son action de maturation et avoir l'effet inverse. Il est également important de noter que les oignons sont les premiers ennemis des pommes de terre. Placés à proximité de ces dernières, ils peuvent fortement accélérer leur germination.

Il y a quelques dizaines d'années, nos grand-mères avaient par ailleurs prouvé et éprouvé une autre méthode : celle des feuilles de laurier. Très utiles pour repousser les mites alimentaires et les charançons, les feuilles de laurier ont aussi des propriétés antifongiques. Elles peuvent donc ralentir la formation de moisissure et éviter les taches vertes sur les pommes de terre. Magique !