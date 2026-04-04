Un monstre marin géant découvert au Mexique, il vient de l'ère des dinosaures

Une espèce jusqu'ici méconnue vient d'être mise en lumière au Mexique. Un monstre marin qui épate les scientifiques.

Le désert mexicain abritait autrefois un prédateur de plus de 6 mètres de long. Cette créature préhistorique est la toute dernière découverte majeure issue des gisements fossilifères du nord du pays. Baptisé Prognathodon cipactli, ce reptile aquatique appartient à la famille des mosasaures, comme le rapporte le journal El Pais. "C'était un mosasaure aux mâchoires courtes, avec des dents coniques et très robustes, lui permettant d'attaquer de grandes proies ", a expliqué au journal Héctor Rivera-Sylva, paléontologue au Musée du Désert et co-auteur de l'étude sur sa découverte.

Le Prognathodon avait une grosse tête et des nageoires puissantes, ainsi qu'un corps plus petit que ce que croyaient d'abord les scientifiques. L'analyse de spécimens fossilisés a révélé des détails fascinants sur son régime alimentaire : l'estomac de l'un de ces animaux contenait des restes de tortue marine, de poissons et potentiellement de céphalopodes.

"Ce que nous constatons, c'est qu'il s'agissait d'un chasseur actif, ce qui nous en apprend beaucoup sur la façon dont nous pouvons le comparer, par exemple, aux orques actuelles . L'ensemble du genre (Prognathodon ) a été découvert en haute mer, mais il est probable qu'il s'approchait également des côtes, suivant les plésiosaures ou d'autres reptiles marins pour les attaquer", explique Rivera, avant de compléter la comparaison avec les orques, superprédateurs des océans d'aujourd'hui : "À cette époque et dans cette région, il dominait la chaîne alimentaire. Il n'y avait pas d'animal plus grand ni plus dangereux que lui", affirme-t-il.

Illustration vue d'artiste © Linternaute

Au fil des millions d'années, des roches sédimentaires formées sur les fonds marins ont émergé sous l'effet de l'activité tectonique. Ainsi, les restes fossiles découverts dans le sud du Coahuila et du Nuevo León, à plusieurs dizaines de kilomètres du golfe du Mexique, offrent aujourd'hui un aperçu précieux du passé de la faune et de la flore primitives, marines et terrestres.

"Cette découverte révèle que la biodiversité à la fin du Crétacé était bien plus importante qu'on ne le pensait, tant au niveau mondial que national. D'autres espèces seront découvertes au Mexique au fil du temps, mais les récentes découvertes placent déjà notre pays au rang de site majeur à l'échelle mondiale, car il ne s'agit pas simplement d'une zone de transition ; la présence d'espèces et de circonstances différentes a favorisé une spéciation plus importante", a partagé Héctor Rivera-Sylva , adepte de ces géantes créatures disparus du Mexique.

"Quand j'étais enfant, on pensait que les dinosaures n'avaient jamais vécu au Mexique, toute cette région restait un mystère. On imaginait que c'était un phénomène très lointain, propre aux États-Unis ou à d'autres parties du monde, mais non : ils sont aussi là, au Mexique", a-t-il ajouté.