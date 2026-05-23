La Chine construit la plus grande éolienne offshore du monde et découvre qu'elle modifie les températures

La Chine a édifié une éolienne au milieu de la mer de plus de 240 mètres de haut. Les scientifiques surveillent son impact sur la météo environnante.

L'industrie éolienne chinoise est très développée. Après la première éolienne dirigeable ainsi que la plus grande éolienne flottante monobloc au monde, elle vient d'ajouter un nouvel engin à son parc : une éolienne offshore de 20 mégawatts. Ses capacités sont impressionnantes : elle est capable de produire assez d'électricité pour alimenter 96 000 foyers par an. Développée par Mingyang Smart Energy, elle est située dans les eaux au large de la province de Hainan en mer de Chine. Son gabarit est monumental : 242 mètres de haut avec des pales de 128 mètres de long. Elle peut ainsi plus facilement capter le vent dans des zones aux conditions météorologiques difficiles : elle résiste à des rafales allant jusqu'à 287 km/h. Les vents puissants du secteur où elle a été placée lui permettent de maximiser sa production. Sa surface de balayage est équivalente à 12 terrains de football.

Cet appareil donne l'avantage de limiter le nombre d'éoliennes nécessaires pour obtenir le même volume d'énergie et donc libérer de la place en mer. Cependant, son installation peut questionner. Ce n'est pas visuellement qu'elle pose problème car elle est assez éloignée des côtes, mais c'est plutôt son impact potentiel sur les écosystèmes au vu de sa puissance. Les courants d'air et la répartition des températures peuvent être affectées. C'est souvent le cas dans les parcs éoliens, mais pas avec cette ampleur. Cela peut provoquer des changements notables des conditions atmosphériques de la région, créant un microclimat unique.

© Mingyang Smart Energy

Une étude avait évalué en 2022 que les grands parcs éoliens en mer du Nord peuvent réduire de 3,5km/h la vitesse des vents et réchauffer les basses couches de l'air de 0,3 degrés ainsi qu'augmenter les précipitations de 5%. Une étude plus récente met cependant en exergue que l'empreinte hydrodynamique dépend du site, de la profondeur, des conditions locales et de la densité des turbines. Des turbines plus grandes et plus espacées pourraient réduire certains effets de sillage sur le climat de surface et la vitesse du vent, ce qui correspond au projet industriel de Mingyang. Elle porte toutefois sur un parc entier et en mer du Nord.

Les scientifiques vont donc évaluer les conséquences à long terme de ces effets. Les oiseaux migrateurs et les animaux marins pourraient notamment y être sensibles. C'est crucial car le concepteur envisage de déployer ces éoliennes mondialement.