Découverte d'un amas d'or vieux de 1 200 ans sur la route du Hajj en Arabie saoudite

Des archéologues ont déterré un trésor de bijoux et de pièces d'or vieux de 1 200 ans en Arabie saoudite, situé sur la route historique du pèlerinage de La Mecque

Une équipe d'archéologues a mis au jour un magnifique trésor enfoui depuis 1 200 ans en Arabie saoudite. C'est sur le site archéologique de Dhariyah que la découverte a eu lieu. Ce butin exceptionnel, composé de bijoux et de plus de 100 pièces d'or, a été baptisé le "trésor de Dhariyah". Selon les premières recherches, il aurait été caché au début du califat abbasside, une période historique majeure qui a débuté en 750 après J.-C.

De nombreux bijoux ont été découverts dans le trésor. Les archéologues ont identifié des pendentifs, des disques décorés, des entretoises en or destinées à assembler des colliers ainsi que des perles multicolores. Beaucoup d'entres eux présentent des motifs floraux et géométriques complexes. Tous montrent le savoir-faire très avancé des artisans de l'époque.

Selon les analyses d'experts relayées par CNBC Indonesia, la nature de ces pierres indique l'existence d'un réseau de commerce très étendu entre plusieurs régions du monde. À cette époque de prospérité, ces parures servaient à afficher la richesse et le statut social élevé de leurs propriétaires.

explique CNBC Indonesia. Certaines étaient colorées d'une manière à indiquer l'existence d'un "réseaux d'échanges étendus entre plusieurs régions".

© Ministère de la Culture d'Arabie saoudite

Les bijoux n'étaient pas seulement "des ornements" mais des représentations de statuts sociaux de l'époque. Ils représentaient la richesse, l'ouverture sur le monde et étaient destinées à une clientèle privilégiée et luxueuse.

Si les scientifiques continuent d'étudier les symboles gravés sur l'or, la présence de ce butin enterré dans la région reste un mystère. Cependant, les historiens ont une hypothèse. Pendant la période abbasside, la ville de Dhariyah était une étape obligatoire pour les caravanes de musulmans qui se rendaient à La Mecque pour accomplir le pèlerinage (le Hajj). Il est donc fort possible qu'un riche pèlerin, une famille noble ou un marchand fortuné ait décidé d'enterrer ses biens les plus précieux pour les protéger des voleurs pendant le voyage, avant de mourir ou d'oublier l'emplacement exact.

Malgré les douze siècles passés sous terre, le trésor affiche un état de conservation remarquable. Face à cette découverte, les autorités saoudiennes incitent les archéologues à poursuivre les fouilles dans la région de Dhariyah pour tenter de déterrer d'autres vestiges de cette époque dorée des sciences et du commerce islamique.