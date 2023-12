Ces arbres peints en blanc dans nos campagnes cachent un secret de paysans

On les voit très régulièrement dans nos campagnes : des arbres parés de blanc de la base du tronc aux plus grandes branches. Si elle peut apporter un côté esthétique, cette peinture a deux intérêts majeurs et peu connus.

Vous avez peut-être déjà aperçu des arbres dont les troncs étaient peints en blanc lors d'un week-end en famille ou d'une balade à la campagne ? Mais à quoi peut bien correspondre cette drôle de pratique de plus en plus répandue dans les vergers français ? Cela peut d'abord paraître esthétique. Il est vrai que cette "peinture" blanche n'est pas sans rappeler certains meubles au design scandinave. Rassurez-vous, il n'en est rien ! Cette pratique a plusieurs vertus fantastiques pour l'arbre, les voici.

En réalité, cette pratique remonte à l'époque de nos grands parents et revient sur le devant de la scène depuis quelques années. Son véritable nom, c'est le chaulage. Autrement dit, peindre la base des branches des arbres avec du lait de chaux ou du blanc arboricole pour assainir les végétaux. Ce blanc arboricole est même utilisé pour peindre les murs en Grèce ! Cela pourra vous rappeler votre dernier voyage en Crète. Le chaulage permet également d'éviter la prolifération des insectes et de se prémunir contre certaines maladies, comme la moniliose, la tavelure ou encore la cloque du pêcher.

Mais cette peinture est utilisée pour une deuxième raison, encore moins connue, qui rend le chaulage nettement plus populaire chez les agriculteurs avec le réchauffement climatique. En effet, ses vertus nettoyantes assez bluffantes remplacent le grand ménage réalisé habituellement par les fortes gelées de l'hiver. Dans certaines régions du sud de la France, fortement impactées par des températures extrêmes, cela prend tout son sens et il y a fort à parier que certains maraîchers emboîtent le pas. Le blanc pourrait être la couleur à la mode partout en France !

Cette technique est bien sûr déclinable chez vous si vous avez des arbres fruitiers. Elle est même conseillée si vous être un peu dégourdi. Le blanc arboricole s'applique entre septembre et avril, surtout en dehors des périodes de gel. Il est conseillé de renouveler l'opération tous les 4 ans pour ne pas agresser l'arbre. Attention ! Sachez que de son côté, la chaux vive est corrosive. Munissez-vous de gants, de lunettes de protection, ainsi que d'une tenue adaptée pour ne pas être en contact avec la matière.

Pour ne prendre aucun risque, préférez le blanc arboricole prêt à l'application. Pour le côté esthétique, débutez au départ des branches au même niveau, puis peignez jusqu'à la base de l'arbre à l'aide d'un pinceau plat et large. En principe, une seule couche suffit. Et voilà le travail, avec le chaulage, l'art s'invite même à la campagne !