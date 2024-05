L'origine des semelles rouges des Louboutin est méconnue, elles viennent pourtant d'un énorme coup de tête du créateur

Christian Louboutin a construit sa réputation grâce à ses célèbres semelles rouges. Mais le coup de tête qui lui a permis de les inventer est peu connu.

Que serait la marque Louboutin sans ses indémodables escarpins à talons aiguilles. Si vous en avez déjà porté ou vu dans des défilés, vous aurez sûrement remarqué qu'une de leurs particularités est d'avoir une semelle rouge. Cette couleur est la marque de fabrique de l'enseigne française de chaussures de luxe.

Alors pourquoi Christian Louboutin a-t-il choisi une telle couleur ? Il faut remonter à l'enfance du créateur pour comprendre. Christian Louboutin, né en 1964 à Paris, a grandi dans le 12e arrondissement de la capitale et visitait souvent le Musée des arts océaniens et africains, situé au palais de la Porte dorée. A l'entrée du musée, se trouvait, à l'époque, un panneau avec une chaussure à talon aiguille barrée d'un trait rouge, montrant que les femmes n'avaient pas le droit de porter de telles chaussures dans l'enceinte du musée. Le personnel craignait pour les mosaïques et le parquet de l'établissement.

Obsédé par cette pancarte, Christian Louboutin aurait dessiné à plusieurs reprises le modèle de chaussure qui y était représenté. Encore mineur, il a ensuite côtoyé des personnalités de la mode et fait ses premières expériences aux Folies Bergères, puis chez les chausseurs Charles Jourdan et Roger Vivier. A 27 ans, Christian Louboutin a fondé une marque à son nom. C'est alors qu'il s'est rendu à l'usine qui fabriquait les prototypes de ses chaussures. Déçu, il a découvert "une grosse masse noire", comme il l'a rapporté à France Inter. Sur le modèle surnommé "Pensée", un escarpin avec une lanière et une petite fleur inspiré de l'artiste Andy Warhol, le spécialiste trouvait que la semelle noire apportait un côté bien trop sombre.

En regardant autour de lui, il a aperçu une de ses assistantes qui se faisait les ongles avec un vernis rouge Chanel. Il a alors décidé de lui emprunter pour repeindre la semelle. Le styliste a finalement déposé l'idée et elle est devenue sa marque de fabrique. Sur son site, Christian Louboutin explique son choix en ces termes : "Au début des années 90, en France, beaucoup de femmes s'habillaient en noir et affirmaient ne pas aimer les couleurs. J'ai alors pensé, si vous n'aimez pas les couleurs, vous ne porterez sans doute jamais de vert. Mais vous portez probablement du rouge sur vos ongles, sur vos lèvres… Voilà pourquoi j'ai décidé de garder la semelle rouge". Il y voit également un symbole d'une démarche remplie de "passion, de sensualité, de force, d'amour et de confiance en soi", un véritable pied de nez au panneau de son enfance.

Le rouge choisi est toujours le même : le nuancier Pantone, 18.1663TP. En 2018, la justice a d'ailleurs confirmé que les talons hauts à semelle rouge ne pouvaient être que des Louboutin. Aujourd'hui, ce rouge se retrouve aussi sur d'autres modèles de chaussures et même à l'intérieur des sacs à main de la marque.