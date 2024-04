Voici comment monter les escalators plus vite, tout le monde se trompe

La circulation dans les escalators peut s'avérer compliquée. Si monter les marches peut sembler être le plus rapide, ce ne serait pas la technique à privilégier. Voici comment faire.

Le code de conduite dans les escalators invite à se placer à droite si vous voulez vous laisser mener à destination alors que si vous montez les marches, il faut passer par la gauche. Ceci étant, ce système provoque souvent des engorgements dans les escalators. Entre les personnes qui passent de tous les côtés, celles qui n'avancent pas mais restent au milieu ou celles qui s'arrêtent tout juste à l'arrivée, le mouvement crée vite le désordre. Comment faudrait-il vraiment organiser la circulation dans les escalators pour la rendre plus fluide ?

Une étude a été menée dans le métro londonien par l'association Transport for London afin de trouver une solution pour réduire l'engorgement sur les escalators à la sortie des trains. Le journal The Guardian explique qu'à la station Holborn, les usagers devaient tester un nouveau procédé en ne marchant pas dans les escaliers mécaniques. Ils devaient rester immobiles et se tenir aux rampes des deux côtés. Il leur était demandé de se placer à deux par marche, comme en rang.

Ce test s'est avéré payant. En temps normal, l'escalator d'Holborn transportait 115 passagers par minutes en heure de pointe alors qu'avec cette nouvelle technique, 36 personnes supplémentaires ont pu monter par minute. Cela a donc permis de fluidifier la circulation et de faire gagner du temps à une grande partie des utilisateurs.

Cette méthode a toutefois ses limites : en cas de forte affluence, elle crée une queue en bas de l'appareil. Néanmoins, se placer à droite et à gauche permettrait de réduire de 30% l'attente pour de longs escalators, où de toute façon personne n'a le courage de grimper. L'expérience a, en effet, été effectué sur un escalator de 23 mètres de long.

"Le moyen le plus efficace de faire sortir le plus vite possible le maximum de personnes est qu'elles se tiennent des deux côtés de la rampe", a confirmé le professeur Ed Galea de la Greenwich University à la BBC. Sinon, il faudrait "que tout le monde marche". Finalement, dans les escalators, moins on bouge, plus on avance. Ralentir les plus pressés rendrait l'ensemble des voyageurs gagnants.

On connait donc la technique pour que tout le monde aille plus vite dans les escalators, mais est-elle vraiment applicable ? Même si tout le monde se trompe, faire changer les habitudes aux personnes dans les transports est presque mission impossible. Imaginez si on demandait aux Parisiens de rester immobiles dans les escalators... La RATP et la SNCF n'ont d'ailleurs jamais mené de telles expériences. Elles préfèrent davantage pousser les utilisateurs à prendre les escaliers plus souvent, notamment grâce à des couleurs vives et des messages incitatifs.