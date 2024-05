Un mystérieux fléau qui ne survient que tous les 220 ans a commencé, l'humain mis à l'épreuve

Un fléau ! Depuis plusieurs semaines, des millions de personnes voient leur quotidien bouleversé en raison d'un phénomène qui ne survient que tous les deux siècles.

L'événement ne s'est pas produit depuis 221 ans, expliquent les scientifiques, et pas un seul des humains qui en est témoin ne vivra à nouveau ce phénomène qui frappe actuellement l'une des régions les plus habitées du monde à l'approche de l'été. Ce phénomène met la nature et les écosystèmes à l'épreuve et est qualifié de "fléau" par des personnes dont le quotidien est ou sera impacté de manière conséquence.

Depuis quelques semaines, plusieurs milliards de cigales, d'espèces différentes, commencent à sortir soudainement du sol pour se ruer sur leurs congénères, telles des zombies, dans 16 Etats de l'est des Etats-Unis. Ces cigales vivent sous terre pendant plusieurs années, certaines ont même passé 13 ans sous forme de larves à se nourrir de la sève des racines. D'autres atteignent cette année leur 17e année enterrée et le problème, c'est que tout ce petit monde va sortir et va continuer de sortir la tête du trou, en même temps, avant le début de l'été.

Deux générations de cigales périodiques vont en effet se rencontrer pour s'accoupler à la surface. Leur nombre devrait largement dépasser la centaine de milliards et dans son acmé, le spectacle risque de fasciner les inconditionnels de petites bestioles autant que le bruit risque de les déranger.

Malheureusement pour elles, un grand nombre de ces cigales est porteur d'un virus qui va décimer cet insecte, dont la vie en surface est déjà très courte. À cause d'un champignon, Massospora cicadina, certaines cigales sont en effet porteuses d'une maladie sexuellement transmissible qui s'installe dans leur abdomen, détruit leurs organes génitaux, les rendant stériles et bouleverse leur comportement car elles continuent à vouloir se reproduire et infestent leurs semblables.

Certains Américains se plaignent déjà du vacarme qu'engendre ces insectes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont filmé les bruits émis par les cigales, et cela ressemble davantage au son d'un marteau piqueur qu'au chant d'un petit insecte. Le bureau du shérif de Newberry, en Caroline du Sud, a rapporté sur Facebook qu'il recevait des appels pour des bruits dans l'air semblables à ceux d'une sirène. Une personne à même enregistré le chant des nombreux insectes à plus de 114 décibels, ce qui est proche du niveau sonore d'une turbine d'avion. À cette hauteur, le bruit peut engendrer des dégâts sur l'oreille humaine, ce qui explique le malaise et la souffrance de nombreux Américains.

En France, ce phénomène est impossible car les cigales périodiques sont endémiques de l'Amérique du nord, celles que nous connaissons dans l'Hexagone ont un rythme de vie normal, annuel.