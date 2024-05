Voici les aliments qui provoquent le plus de gaz, aucun d'entre eux n'est un haricot

Certains aliments très prisés agissent comme de véritables bombes à retardement une fois dans nos intestins et provoquent d'importantes flatulences.

Qui ne s'est jamais senti ballonné à la fin d'un repas au point d'être pris de gaz, parfois bruyants et malodorants ? Le sujet peut faire rire ou embarrasser, pourtant la digestion et les flatulences sont un véritable sujet de santé. En France, près de 50% de la population est touchée par des problèmes de digestion, un chiffre qui stagne depuis plusieurs années.

Les gaz intestinaux font partie du travail de digestion et surviennent lorsque les bactéries présentes dans l'intestin utilisent la fermentation pour décomposer les aliments. Première surprise : ils sont généralement inodores. En réalité, la mauvaise odeur qui accompagne les flatulences est due à la présence de soufre dans l'alimentation. Si celui-ci est consommé avec excès, il peut provoquer des ballonnements ainsi que d'importants maux de ventre et parfois des complications comme des intolérances, des infections et même dans certains cas des maladies.

Selon la nutritionniste Aline Becker, il y a quatre aliments qui provoquent des flatulences en quantité importante. Dans sa liste, les plus connus sont évidemment les produits à base de lactose. Les produits comme le lait et les yaourts sont composés de lactose, un sucre complexe qui, dans l'organisme, doit être dissocié par une enzyme appelée "lactase". Or "certaines personnes naissent sans la capacité de produire de la lactase", explique encore la spécialiste dans une interview à Sport life. Le lactose présent dans l'intestin est donc mal digéré, ce qui conduit à un excès de gaz dans le corps qui doit être, tôt ou tard, évacué.

Autre cause des flatulences : les aliments à base de gluten. La protéine, présente dans de très nombreux aliments, se transforme en une pâte qui vient se coller sur les parois de l'intestin et bloque l'absorption des nutriments, compliquant par la même occasion toute la digestion. Lactose et gluten sont d'ailleurs les deux grands types d'intolérances alimentaires que la médecine détecte ces dernières années.

Deux autres aliments générateurs de flatulences sont peut-être plus surprenants, selon Aline Becker. La viande rouge est par exemple l'une des denrées alimentaires qui donnent le plus de gaz à l'homme. Depuis plusieurs années, la viande rouge est de plus en plus contre-indiquée dans la mise en place d'un régime alimentaire sain en raison des méfaits qu'elle a pour le corps. Mais surtout, elle est lourde pour l'organisme et, comme tout produit riche en protéines, elle freine la digestion.

Plus méconnu enfin, le chewing-gum est particulièrement propice à la création de gaz. D'abord parce que comme tout produit sucré, il agit comme un frein à la digestion. Ensuite parce qu'il contient des édulcorants comme le sorbitol que le corps a du mal à digérer. De plus, la mastication produite lorsque l'on mâche un chewing-gum à certes pour effet de couper la faim, mais elle fait aussi avaler une grande quantité d'air.

Pour se soulager, sans risquer d'asphyxier son entourage, il peut donc être recommandé de faire attention à sa consommation de gluten, de lactose, de sucre, et de produits gras et très riche en protéines. Certains légumes riches en fibres peuvent aussi créer quantité de gaz intestinaux. Il n'y a pas de solution miracle puisque cela fait partie du processus de digestion. Mais pour prévenir l'arrivée de flatulences, mieux vaut manger raisonnablement.