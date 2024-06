Législatives 2024, en direct : Macron lance un appel aux républicains

A l'approche des élections législatives, la gauche travaille à la formation du nouveau front populaire, quand la droite cherche à destituer son président Eric Ciotti après son appel à s'allier à l'extrême droite. Pendant ce temps, Emmanuel Macron entre en campagne et pointe des "alliances contre-nature".

12:07 - Ciotti ferme le siège des Républicains Le président des Républicains a décidé de fermer le siège du parti ce matin a appris Le Parisien alors que le bureau politique doit se réunir selon la secrétaire générale de LR Annie Genevard. D'après le journal, tous les salariés ont eu pour ordre de sortir à midi. L'un d'eux n'entend pas obéir à Eric Ciotti dont il interroge la légitimité comme il l'a glissé au journal : "Il est devenu fou, moi je reste".

11:58 - Macron marque sa différence avec les extrêmes Emmanuel Macron saisit toutes les occasions de souligner sa différence avec les extrêmes dans sa conférence de presse. En campagne pour les élections législatives, le chef de l'Etat se présente comme le camp le plus raisonnable face aux programmes de l'extrême gauche et de l'extrême droite et assure que ce que réservent "les deux blocs aux extrêmes, c'est un appauvrissement du pays et de nos compatriotes". Une stratégie qui diabolise les extrêmes alors que des négociations sur de possibles alliances à gauche et à droite incluant respectivement La France insoumise et le Rassemblement national.

11:44 - Macron pointe des "alliances contre-nature" à droite et à gauche Face aux négociations et aux appels à former des coalition à droite comme à gauche, Emmanuel Macron dénonce des "alliances contre-nature aux deux extrêmes". "La droite républicaine, du moins celui qui l'a en charge, vient de faire pour la première fois alliance avec l'extrême droite" a souligné le chef de l'Etat en campagne pour la majorité présidentielle lors de sa conférence. Il a aussi pointé la gauche qui, par son alliance avec l'extrême gauche "s'est rendue coupable d’antisémitisme et d’anti-parlementarisme" selon lui.

11:36 - Ciotti absent du bureau politique de LR Eric Ciotti qui s'oppose au rassemblement du bureau politique du parti Les Républicains ne participera pas à la réunion a indiqué l'entourage du député des Alpes-Maritimes au Parisien et à BFMTV. Et pour cause, l'objectif de la réunion de ce mercredi au siège de LR est de démettre le président du parti de ses fonctions.

11:20 - Emmanuel Macron entre en campagne pour les législatives Emmanuel Macron s'exprime en conférence de presse et marque ainsi officiellement son entrée en campagne pour les élections législatives. Le président de la République doit revenir sur son choix de dissoudre l'Assemblée nationale et celui de s'investir personnellement dans la bataille des législatives dans la campagne expresse qui ne va durer que trois semaines. Suivez la pris de parole d'Emmanuel Macron dans notre live dédié. Conférence de presse de Macron, en direct : appel à un "dialogue constructif" et promesse de "renforcer l'axe régalien" Emmanuel Macron s'explique en conférence de presse sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Il invite à "un dialogue constructif" avec ceux qui "ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste".

11:00 - Ciotti s'oppose à la tenue d'une réunion du bureau politique chez Les Républicains C'est toute une partie de la droite qui s'élève contre son président Eric Ciotti. Et alors que plusieurs membres du parti ont annoncé la tenue d'un bureau politique ce mercredi pour évincer le député des Alpes-Maritimes de la présidence, le Niçois refuse de se laisser faire et réfute la tenue de la réunion en assurant que celle-ci n'a aucune valeur juridique. Eric Ciotti évoque deux points juridiques du règlement intérieur de LR pour se protéger : il rappelle qu'un bureau politique ne peut avoir lieu que sur convocation du président du parti, lui-même donc, ou sur demande écrite qu'un quart des membres du parti mais après que cette demande soit parvenue au président et dans un délai de huit jours. Eric Ciotti joue donc la montre puisque le délai de huit jours s'étend au delà de la limite fixé pour le dépôt des candidatures et lui permettent de rester à la tête du parti au moins jusqu'à cette date.

10:49 - "On ne va pas faire une alliance avec le PS", s'indigne Copé Jean-François Copé rejette l'idée macroniste d'une coalition allant de LR aux socialistes. "On ne va pas faire une alliance avec le PS, ça n'a pas de sens. On ne va pas continuer de faire de l'eau tiède, il faut choisir !" Tranche-t-il sur Franceinfo. Pour le maire de Meaux, "la Ve République, ça ne marche que sur le clivage gauche-droite. C'est-à-dire deux partis de gouvernement qui s'opposent de manière claire dans un cadre républicain et où on évite les alliances avec les extrêmes."

10:30 - Eric Ciotti "ne sera plus président des LR à 15h", affirme Agnès Evren La sénatrice de droite Agnès Evren est formelle : Eric Ciotti "ne sera plus président des LR à 15H", affirme-t-elle sur BFMTV. "Je le dis parce qu'on va réunir un bureau politique. Il va être destitué, puisqu'Annie Genevard, qui est secrétaire générale, a convoqué un bureau politique exceptionnel pour le destituer et on en a parlé hier soir. Il n'a plus aucune légitimité pour être président et pour incarner la droite républicaine."

10:16 - Pas d'accord entre le RN et Reconquête : Eric Zemmour "s'est tué tout seul", estime Jean-Philippe Tanguy Le député du RN Jean-Philippe Tanguy confirme sur Sud Radio que son parti a renoncé à un accord avec Reconquête à cause d'Eric Zemmour. "Il s'est tué tout seul pas son attitude", estime Jean-Philippe Tanguy. "Il a même réussi à pourrir la campagne de sa propre candidate, Marion Maréchal, en ayant une attitude déplorable, disant le contraire de ce qu'elle disait la veille en permanence. Donc M. Zemmour a un problème d'ego complètement démesuré, c'est dommage pour ceux et celles qui lui font confiance depuis des années, j'espère que les électeurs en tireront aussi les conséquences."

09:55 - Eric Ciotti "ne doit plus être adhérent de LR", selon Xavier Bertrand "Eric Ciotti, dehors ! Il a trahi ! Il a trahi pour une circonscription, il a trahi pour être ministre de Mme Le Pen. Dehors !" Lâche le président de la région Hauts-de-France sur RMC. Pour Xavier Bertrand, le patron des Républicains "doit quitter ses fonctions de président, pas seulement : il ne doit plus être adhérent de LR." Xavier Bertrand appelle d'ailleurs les autres grandes figures du parti, dont Laurent Wauquiez et Gérard Larcher, à exprimer clairement le même avis que lui pour pousser Eric Ciotti vers la sortie.

09:38 - Laurent Jacobelli salue "le courage d'Eric Ciotti" Le porte-parole du Rassemblement national évoque sur RMC les négociations entre son parti et celui d'Eric Ciotti : "Le président du RN et le président des Républicains ont négocié cet accord. Les équipes d'investitures des Républicains et du Rassemblement national on passé la nuit à voir circonscription par circonscription. Oui, c'est un accord entre deux partis", affirme Laurent Jacobelli. "Il faut saluer le courage d'Eric Ciotti qui, face au danger qui menace la France, face à l'urgence de sauver notre pays, a décidé de faire l'union nationale avec nous, l'union des patriotes sincères, et d'assurer demain un gouvernement capable de redresser la France", déclare Laurent Jacobelli.

09:20 - "J'ai eu envie de vomir", lâche Aurélien Pradié "La politique, ce n'est pas qu'une affaire de tactique, de petits calculs pour sauver sa peau", déclare le député LR du Lot ce matin sur France 2. Pour Aurélien Pradié, "la politique, c'est une question de code d'honneur. Et je vais vous dire les choses comme je les pense : j'ai eu envie de vomir. J'ai eu envie de vomir quand j'ai entendu le chef de ma famille politique, de la famille politique des gaullistes, aller se vendre au Rassemblement national. Moi, je ne me vendrai à personne."

09:04 - Alliance RN-LR : Annie Genevard dénonce "un accord conclu dans le secret" La secrétaire générale des Républicains s'oppose ce matin sur Sud Radio à un "accord conclu dans le secret, sans que personne ne soit consulté et associé". Selon Annie Genevard : "Aucun des grands leaders n'a été consulté. Une réunion a eu lieu encore la veille dans le bureau du président du Sénat, dans lequel je me trouvais également. Aucune annonce, rien ne laissait supposer la décision unilatérale d'Eric Ciotti. Il fait un pari, je pense que c'est un mauvais pari."

08:48 - Eric Ciotti va-t-il démissionner de la présidence de LR ? Peut-il être exclu ? Dès ses déclarations favorables à une alliance entre LR et le RN aux législatives, Eric Ciotti s'est attiré les foudres de figures importantes de son parti. Le patron des députés LR Olivier Marleix, ou encore le président du Sénat Gérard Larcher, l'ont appelé à démissionner de la présidence des Républicains. Une option qu'a balayé Eric Ciotti devant la presse hier. Aussitôt, des membres du parti vent debout contre leur chef ont cherché une autre façon de l'exclure : "On va éplucher les statuts de ce parti", affirmait Florence Portelli hier sur Franceinfo. En théorie, le bureau politique de LR peut voter l'exclusion d'un des membres du parti. Votera-t-il l'exclusion de son propre président ? Réponse cet après-midi à partir de 15h.