Des dizaines de plages de France sont déjà envahies de méduses, une carte indique comment les éviter

Les méduses ont envahi les plages de France. En ce mois de juillet, elles sont bien installées. Voici les lieux les plus touchés.

Les premiers courageux baigneurs peuvent en témoigner : les méduses étaient de retour dès la fin du printemps. Habituellement, il faut attendre les périodes de chaleur pour les voir apparaitre mais la date de leur arrivée semble de plus en plus avancée chaque année. Le réchauffement climatique est l'un des facteurs qui peut expliquer ce phénomène. La hausse des températures des eaux entraine, en effet, une maturité sexuelle précoce chez les méduses et donc une fréquence de reproduction plus rapide. A cause de la pollution, certains de leurs prédateurs comme le poisson-lune ou la tortue seraient aussi de moins en moins nombreux. A contrario, elles ont, suite au réchauffement climatique, davantage de plancton à leur disposition pour se nourrir et celui-ci est déplacé par les courants marins vers les côtes.

Les méduses sont donc plus nombreuses et enclines à se rapprocher des plages. Elles sont aussi désormais davantage accompagnées de leurs cousines les vélelles. Munies d'une sorte de voile, elles ne peuvent se déplacer qu'au gré des vents et des courants, s'échouant en masse sur les plages pendant les coups de mer. Elles sont toutefois moins urticantes que les méduses.

Sur les côtes méditerranéennes notamment, des milliers de ces animaux marins ont été aperçus dès le week-end de l'Ascension. En ce début juillet, elles sont déjà de retour sur la Côte d'Azur notamment à Nice, Antibes, Toulon, Marseille mais aussi Roquebrune et Juan-les-Pins. La Corse est aussi touchée.

Dans l'Atlantique, les marées envoient davantage les méduses au large mais elles peuvent quand même être présentes sur les plages. De plus, elles ne sont pas autant signalées que dans le Sud car ce sont des espèces moins urticantes qui vivent dans l'océan et qu'il y a moins de baigneurs.

Si vous voulez vérifier où sont les méduses pour vos vacances, une carte participative est mise à disposition des baigneurs par l'Acri, un bureau spécialisé dans le traitement des données satellitaires. Pour rappel, en cas de piqûre, il est recommandé de rincer l'endroit touché à l'eau de mer et de retirer les éventuels morceaux de tentacules à l'aide d'une pince à épiler. Si les symptômes s'aggravent, il est nécessaire de consulter un médecin.