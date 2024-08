Voici à quelle fréquence vous devez absolument laver votre bouteille d'eau ou votre gourde

Les bouteilles d'eau réutilisables peuvent devenir des nids à microbes, voici quand et comment bien les nettoyer.

Bien plus écologiques et économiques, les gourdes ou petites bouteilles d'eau réutilisables sont devenues un incontournable des bureaux et des salles de sport. C'est bien plus pratique que les petites bouteilles d'eau en plastique qui sont à usage unique. Pour autant, combien de temps peuvent-elles être réutilisées ? Philip Tierno, professeur de microbiologie à l'Université de New York, aux États-Unis, a expliqué à Mashable qu'il fallait faire attention avec les bouteilles réutilisables.

Celles-ci peuvent devenir des nids à microbes car elles rentrent en contact avec les mains qui sont elles-mêmes en contact avec des bactéries, surtout que pour ouvrir la bouteille, il faut dévisser le bouchon et toucher le goulot. Les bactéries peuvent progressivement s'accumuler sur les parois intérieures de la bouteille. L'humidité à l'intérieur du récipient est aussi favorable à la prolifération de celles-ci.

Selon une étude publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology, même si ces micro-organismes sont connus par le corps qui peut alors les éliminer, ils sont dangereux pour les personnes ayant un système immunitaire plus fragile. Ingérer ces pathogènes peut notamment déclencher des allergies, des maux de tête ou de ventre.

Pour ne prendre aucun risque, il est préférable de bien nettoyer régulièrement sa gourde. Le spécialiste préconise de la nettoyer dans son ensemble : intérieur, extérieur, goulot et bouchon à l'aide d'eau chaude et de savon. Il est également possible d'utiliser une petite brosse pour bien aller dans les coins et si le contenant est étroit. Ce nettoyage complet doit être effectué au moins une fois par semaine, voire deux. Ceci étant, chaque jour, il est conseillé de vider sa gourde et de la rincer à l'eau chaude.

Philip Tierno déconseille de réutiliser les bouteilles en plastique. S'il est aussi possible de les laver, la bouteille s'abime rapidement et cela expose encore plus aux bactéries. Il ne faut aussi pas hésiter à remplacer votre gourde si vous percevez des signes de dégradations ou des odeurs persistantes. Les mêmes conseils s'appliquent aux bouteilles d'eau en verre que vous pouvez par exemple utiliser chez vous.