Une "découverte époustouflante" sur Mars, des cristaux rares épatent les scientifiques

L'astromobile Curiosity est tombé sur des cristaux sur Mars, qui ont laissé les scientifiques stupéfaits.

La planète Mars est l'un des principaux objets d'étude actuels des astronomes. Elle révèle progressivement son fonctionnement et ses secrets. Elle est aujourd'hui notamment parcourue par l'astromobile Curiosity, qui vient de faire une surprenante découverte par hasard. Alors qu'il roulait, le rover de 899 kilos a accidentellement brisé une roche. Cette dernière était remplie d'intrigants cristaux vert jaunâtre, jamais observés sur la planète.

Ces cristaux sont composés de soufre à l'état pur. Il pourrait y en avoir bien d'autres puisque le canal de Gediz Vallis, un sillon sinueux qui aurait trois milliards d'années et qui serait apparu suite à un mélange d'eau et de débris, où a été fait la découverte est jonché de roches semblables.

Ashwin Vasavada, scientifique du projet Curiosity du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a expliqué que normalement "cela ne devrait pas être là". Il a qualifié cette découverte "d'époustouflante" mais c'est aussi "la plus étrange et la plus inattendue de toute la mission". Les chercheurs ont été subjugués par "la texture et la couleur magnifiques à l'intérieur" de la roche.

Curiosity avait déjà découvert des sulfates, des sels contenant du soufre qui se forment lorsque l'eau s'évapore et qui sont utilisés pour produire deux acides aminés essentiels aux organismes vivants pour produire des protéines, mais c'est la première fois que le soufre se présente sous sa forme pure sur la planète rouge.

Celui-ci ne se constitue que dans des conditions bien précises, comme lors de processus volcaniques ou dans des sources chaudes ou froides, qui ne semblent pourtant pas s'être produites dans cette région de Mars, ce qui rend la découverte encore plus surprenante. Cela peut s'expliquer par le manque de connaissances sur l'histoire géologique de la planète. Les scientifiques veulent donc se servir de cette trouvaille pour en apprendre davantage.

Curiosity va donc continuer son exploration. Il va maintenant s'enfoncer plus profondément le long du canal. L'objectif ultime du rover est de déterminer si des environnements habitables se trouvaient sur Mars.