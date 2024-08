La rentrée scolaire de 2024 sera reportée pour plusieurs élèves français

A quelques jours de la reprise des cours, certains élèves découvrent que leur rentrée va être chamboulée.

Pour beaucoup, c'est un peu la surprise. A quelques jours de la rentrée scolaire, prévue le 2 septembre dans les écoles de France métropolitaine, celle-ci va être aménagée dans certains établissements du primaire et du secondaire. Pour le moment seules quelques écoles privées ont annoncé préférer décaler leur rentrée, mais c'est un chamboulement pour les élèves et leurs parents ainsi que pour le corps enseignant.

La raison de ce changement de dernière minute : les Jeux paralympiques de Paris 2024 qui ont lieu du 28 août au 8 septembre. Le jour de la rentrée, plusieurs épreuves sont prévues, ce qui risque d'entraîner des complications pour les élèves se rendant à leur première journée d'école. De nombreux établissements scolaires sont, en effet, à proximité des lieux d'épreuves paralympiques et comme lors des Jeux olympiques, un dispositif de sécurité ainsi que des espaces impliquants d'avoir un "Pass Jeux" seront à prendre en compte pour se déplacer. Mais ce qui préoccupe surtout les académies concernées, c'est la question des transports en commun.

D'ici au 2 septembre, la majeure partie des vacanciers sera rentrée et viendra remplir les métros, les bus et les tramways déjà largement occupés par les spectateurs et les bénévoles des Jeux. Face à cela, les rectorats proposent aux directions des collèges et lycées concernés d'échelonner les rentrées.

Les premiers concernés sont évidemment les établissements de l'académie de Paris, puisque la grande majorité des épreuves se déroule dans la capitale française. Selon le rectorat, 91 établissements vont être impactés par les périmètres de sécurité : 44 d'entre eux vont se retrouver dans une zone bleue ou rouge tandis que les 47 autres restent à proximité de ces zones. Mais ce n'est pas le seul département concerné, deux autres le sont aussi car ils accueillent des sites olympiques.

Comme à Paris, de nombreux établissements scolaires vont donc devoir aménager la reprise des cours. Cela ne concerne que quelques villes, comme Saint-Denis où le collège Dora-Maar, situé dans le village olympique, restera fermé jusqu'au 16 septembre. Pendant 15 jours, les élèves auront cours dans un ancien établissement de la ville. En Seine-Saint-Denis, sont également concernées deux écoles de Clichy-sous-Bois, où les professeurs feront cours en dehors de l'établissement, les élèves pourront même assister à des épreuves.

Le département des Hauts-de-Seine fait aussi partie des départements impactés car il est traversé par certains transports en commun qui risquent fortement d'être surchargés. Les villes d'Asnières, Boulogne-Billancourt, Clichy, Courbevoie, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Nanterre, Puteaux, Vanves et Villeneuve-la-Garenne seront les plus touchées.