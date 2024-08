La vitesse maximale abaissée à 90 km/h sur ces autoroutes, les amendes surprises s'enchaînent

Dépasser les 90 km/h sur ces autoroutes sera désormais synonyme d'amendes.

Les autoroutes sont les seuls axes routiers de France où il est possible de rouler jusqu'à 130 kilomètres/heure sans risquer une amende. Certaines portions, souvent avec seulement deux voies ou alors aux abords des grandes villes, sont limitées à 110 et il arrive parfois, notamment lors de travaux, qu'il soit interdit de dépasser les 90. Malheureusement pour certains automobilistes, les tronçons où la vitesse autorisée ne peut plus dépasser les 90 km/h sont en train de se multiplier.

C'est le cas depuis le début de l'été sur les autoroutes concernées par les voies olympiques. Car au-delà du fait de ne plus pouvoir circuler sur la voie de gauche, réservée à certains véhicules, au risque de recevoir une amende, toutes les portions d'autoroute concernées par ce dispositif olympique ont vu leur vitesse autorisée abaissée de 20km/h, passant de 110 à 90 km/h. Cette nouvelle règle, en vigueur depuis le 15 juillet, est souvent mal connue des conducteurs, ce qui a donné lieu à une explosion du nombre d'amendes.

© SIPA

S'il n'y a pas eu de trêve sur l'A1, concernée depuis le 15 juillet et jusqu'au 11 septembre, l'A4, l'A12 et l'A13 ont vu leurs voies olympiques "désactivées" entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Mais depuis le 27 août, sur l'A12 et l'A13, et à partir du 30 sur l'A4, il est de nouveau interdit au quidam de circuler à gauche mais donc aussi de dépasser les 90 km/h peu importe la voie. On ne saurait que trop vous conseiller de scruter votre compteur de vitesse si vous êtes habitués à rouler à 110 km/h sur ces routes, car on a très vite fait de se faire surprendre par un flash. Et si cela devait vous arriver, sachez que rouler à 110 au lieu de 90 sur autoroute donne lieu à une amende de 68 euros, accompagnée d'un retrait de 1 point sur le permis de conduire.

Dans quelques jours, à partir du 8 ou du 11 septembre, les différentes voies olympiques entreront de nouveau en sommeil et il sera alors de nouveau possible de conduire à 110 km/h sur les portions d'autoroute de l'A4, A12 et A13 marquées "Paris 2024". Mais attention, les voies olympiques pourraient ensuite se transformer en voies de covoiturage, avec la voie de gauche réservée aux véhicules transportant au moins deux personnes. Rien ne dit alors que ces portions d'autoroutes ne deviennent pas prochainement définitivement limitées à 90.