Les anneaux de Saturne vont disparaitre dans quelques mois, suite à un événement cosmique majeur

Saturne est indissociable de ses sept anneaux. Pourtant dans quelques mois, ils ne seront plus visibles.

Le système solaire est indissociable de ses grands composants tels la lune et les planètes. Certaines intriguent par leur potentiel habitable, comme Mars, ou encore par leur constitution, tel Saturne avec ses sept anneaux. La planète gazeuse est la sixième du système solaire par rapport à l'éloignement au Soleil et la deuxième plus grande par sa taille et sa masse. Elle possède aussi 82 satellites naturels.

Ses anneaux sont composés de particules de glace, de débris rocheux et de poussières. Ils se seraient formés suite à des comètes, astéroïdes et satellites désintégrés par l'attraction gravitationnelle de Saturne et entrés en collision les uns avec les autres. Observés pour la première fois en 1610 par Galilée, ils sont désormais visibles depuis la Terre à l'aide d'un télescope.

Pourtant, cela pourrait bientôt ne plus être possible. L'Agence spatiale européenne a annoncé qu'un événement cosmique majeur va venir modifier la vision de cette planète. Ce phénomène se produira en raison d'un changement de l'inclinaison de la planète sur son orbite autour du Soleil. Avec le temps, la vue des anneaux depuis la Terre change et lors de cet événement, l'angle d'inclinaison tombera à zéro degré par rapport à la planète bleue. Les anneaux de Saturne étant très minces, "ils réfléchiront très peu de lumière et seront très difficiles à voir, ce qui les rendra essentiellement invisibles", a expliqué Vahe Perroomian, professeur de physique et d'astronomie à l'Université de Californie du Sud à CBS News. Ce sera comme tenter de regarder de très loin une feuille de papier par la tranche.

Cette disparition aura lieu dans quelques mois, le 23 mars 2025. Cependant, cet effet d'optique de disparition ne sera que provisoire. Les anneaux redeviendront progressivement visibles, jusqu'à qu'un tel événement se reproduise dans 13 ans. Ils vont jouer à un véritable cache-cache céleste. A l'inverse, l'inclinaison la plus favorable à l'observation aura lieu en 2032. Saturne sera alors inclinée de 27 degrés par rapport à la ligne de visée de la Terre.

Selon une étude publiée dans Icarus, les anneaux de Saturne finiront un jour par réellement s'évaporer car ils perdraient plusieurs tonnes de matière à chaque seconde, selon une simulation des chercheurs. Ils pourraient alors disparaitre dans une centaine de millions d'années. Et bien avant cela, la belle couronne de Saturne perdra de sa superbe : "Peut-être que dans un avenir pas si lointain, astronomiquement parlant, les anneaux de Saturne ressembleront davantage à ceux clairsemés d'Uranus", précise le coauteur de l'étude, Paul Estrada.