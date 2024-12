Ces paquets de truite fumée valent largement le saumon selon l'UFC Que Choisir - et c'est moins cher

La truite est une alternative de plus en plus intéressante pour remplacer le saumon fumé à Noël. L'UFC Que Choisir a testé des produits vendus en supermarché afin de savoir quel était le bon choix.

C'est l'un des produits phares de Noël : le saumon fumé. Ceci étant, son prix fait souvent reculer les acheteurs. C'est pourquoi la truite fumée est de plus en plus choisie comme alternative. C'est en tout cas un constat qui a été fait l'an dernier. Selon l'institut spécialiste NielsenIQ, les ventes de saumon fumé avaient reculé de 6,7% fin 2023, alors que celles de truite fumée avaient progressé de 11%. Cette année, les consommateurs feront-ils le même choix ?

L'UFC Que choisir, association reconnue de consommateurs, a testé à l'aveugle 11 paquets de saumon fumé et 11 de truite fumée vendus en supermarché ou en magasins bio, pour aider les acheteurs dans leur choix en cette fin d'année. Le jury de 30 personnes a donné une appréciation globale sur chaque produit et a décrit son aspect, son goût, son odeur et sa texture. La qualité des tranches a aussi été observée : le nombre, la facilité à les séparer, leur taille et épaisseur, la présence de partie noire... Les teneurs en sel et en matière grasse ont aussi été mesurées. Qui de la truite ou du saumon a remporté leurs faveurs ?

Dans les trois meilleurs produits, selon l'UFC Que choisir, se trouvent deux paquets de truite et un de saumon. A la troisième place, avec la note de 14,6/20, on trouve la "Truite fumée Carrefour Bio au bois de hêtre". Elle est proposée dans un paquet contenant 4 tranches pour un poids de 120g et un prix de 6,55 euros. Elle est issue d'élevages situés principalement en Espagne et sa teneur en sel est de 3,2 g pour 100 g. Elle a été appréciée pour "sa couleur agréable et son goût bien équilibré, mêlant harmonieusement des notes fumées et salées".

A la deuxième place se trouve le "saumon atlantique fumé élevé dans les lochs d'Écosse Carrefour Sélection", qui obtient lui aussi 14,6/20. Il s'agit d'un saumon d'Ecosse, mais préparé en Bretagne, avec une teneur en sel de 2,5 g pour 100 g. "Ce produit a reçu de bonnes notes pour son aspect visuel, sa texture et son fumage bien dosé", précise l'association. Pour 4 grandes tranches, soit 160 g, le prix est de 9,99 euros.

En première position, on retrouve finalement de la truite. Le paquet de la marque Landvika surpasse les autres en obtenant 15,2/20. Elle est issue d'élevages en Espagne et parfois en France selon les approvisionnements. Sa teneur en sel est de 3,0 g pour 100 g. "Cette truite a été très appréciée pour son goût, marqué par des notes fumées équilibrées et une salinité agréable", peut-on lire. La barquette de six tranches testée est à 5,89 euros chez Carrefour. C'est une bonne affaire.

Au vu de ce résultat, la truite semble un bon choix pour les fêtes, ce que confirme l'UFC Que Choisir : "La truite fumée s'impose de plus en plus comme une alternative intéressante au saumon fumé. Moins convoitée que son cousin, la truite fumée est également moins chère et a gagné en qualité ces dernières années".