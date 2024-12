Ce trésor sacré inestimable a été piétiné, personne ne le voyait !

Un trésor vieux de 1500 ans a été découvert en Israël. Il était sous les yeux de tous depuis plus de trente ans, personne ne l'avait vu.

À proximité d'une ligne de chemin de fer, une plaquette en marbre a été découverte lors de fouilles le long de la côte sud d'Israël en 1913. Sans plus d'expertise, elle a été recyclée comme dalle de pavage dans une maison voisine. Mais ses nouveaux propriétaires ne savaient pas qu'il s'agissait en réalité de la plus ancienne tablette des Dix Commandements. Ses inscriptions écrites en paléo-hébreu ont été piétinées durant 30 ans par d'innombrables personnes, inconscientes de sa valeur.

Fragilisées par l'usure, les inscriptions présentes sur cette pierre de 60 centimètres de longueur et de 52 kilogrammes ne sont plus tout à fait claires par endroit. Vingt lignes de texte y figurent mais seulement neuf des dix commandements sont lisibles. En effet, le commandement "Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain" est désormais absent de la tablette.

© Sotheby's

Un comble pour ce morceau d'histoire vieux de 1500 ans, datant de l'ère romano-byzantine selon les archéologues. "Cette remarquable tablette est non seulement un artefact historique d'une importance capitale, mais aussi un lien tangible avec les croyances qui ont contribué à façonner la civilisation occidentale", a déclaré Richard Austin, responsable mondial des livres et manuscrits de Sotheby's, la célèbre maison de ventes aux enchères. Ce dernier qualifie cette antiquité comme "une pierre angulaire de la loi et de la morale".

Estimée à un peu moins de deux millions d'euros, elle a été vendue aux enchères le 18 décembre à New York, chez Sotheby's après une exposition au public. Dans un communiqué, la société précise que cette vente n'aurait sans doute jamais été possible si la dalle n'avait pas été rachetée par un érudit en 1943. Pour cause, en se rendant compte de sa valeur, il avait décidé de la faire expertiser. Selon BFMTV, la dernière enchère de cette importance date de mai 2023 avec la mise en vente d'une ancienne bible hébraïque pour la modique de somme de 38 millions de dollars.