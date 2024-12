Ce supermarché est le préféré des Français, ils l'adorent pour ses promos et la variété des produits

Une nouvelle étude a classé les enseignes d'alimentation générale selon 11 critères évalués par les Français.

Qualité, prix, choix de produits, accueil... Plusieurs critères entrent en compte pour choisir son supermarché. Bonial et Ipsos ont ainsi mené une étude basée sur 2952 Français, qui ont été interrogés en automne 2024, pour déterminer l'attractivité des enseignes françaises d'alimentation générale. 46 enseignes telles Aldi, 8 à Huit, Auchan, Carrefour, Casino, E.Leclerc, Franprix, Super U, Intermarché, Lidl ou encore Monoprix ont été évaluées avec un baromètre établi autour de 11 critères.

Il s'agit de "l'attractivité des prix, le rapport qualité prix, la facilité d'accès au magasin, la variété de l'offre, la pertinence de l'offre, l'expérience d'achat en magasin, la qualité de l'offre, la fréquence des promotions, la générosité des promotions, l'utilité des promotions et la responsabilité sociétale", comme le précise le communiqué de l'enquête.

L'indice d'attractivité commerciale d'une enseigne est défini avec la moyenne des indices obtenus sur chacun de ces 11 critères. L'enseigne la plus attractive pour l'alimentation générale a obtenu un score de 26 face à une moyenne générale de 14,3. Elle obtient l'indice le plus élevé sur 7 des 11 critères d'attractivité. Elle est ainsi félicitée pour la facilité d'accès au magasin, la variété, la qualité et la pertinence de l'offre, la fréquence et l'utilité des promotions ainsi que pour l'expérience d'achat. Les promotions apparaissent donc comme un gros point fort de l'enseigne ainsi que le choix et la qualité des produits proposés.

C'est E.Leclerc qui brigue cette première place. Si Lidl tient la tête pour le prix, cela n'a pas suffit. Son indice total est de 24,7. Carrefour est troisième avec ses hypermarchés mais loin derrière, avec un indice de 19,8. La chaine a été désignée comme étant la plus en accord avec les valeurs et convictions des clients, notamment d'un point de vue environnemental et sociétal.

Dans ce classement, des écarts sont particulièrement considérables sur plusieurs critères que sont la facilité d'accès au magasin, l'attractivité des prix et le rapport qualité-prix. Pour les enseignes d'alimentation spécialisée, le trio de tête, avec tous un indice autour de 20, est composé de Grand Frais, Boulangerie Marie Blachère et Picard.