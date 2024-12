Les psychologues l'affirment : ces quatre comportements annoncent un divorce imminent

Si votre mariage traverse l'une de ces quatre étapes, méfiez-vous. Cela peut être le signe qu'il subit des difficultés presque impossibles à surmonter.

Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant John Gottman est l'un des psychologues experts du divorce les plus respectés du 21e siècle. Au cours de sa longue carrière, il s'est attaché à comprendre les mécanismes qui font qu'un mariage fonctionne, ou au contraire, qu'il est voué à l'échec.

Après avoir étudié des milliers de couples et autant de situations, il a conclu qu'il existe quatre comportements néfastes. Surnommées les Quatre cavaliers de l'Apocalypse, ces attitudes toxiques conduisent au divorce dans 87,4 % des cas, estime le professeur.

Comprise comme une série d'attaques, sous forme de plaintes ou de reproches sur les défauts du partenaire, la critique est le premier "cavalier" qui annonce la fin d'une union. Au lieu de communiquer efficacement un besoin, la critique est formulée dans le but de créer un sentiment de culpabilité chez l'autre. En second, l'Américain identifie l'attitude défensive, qui arrive justement en réponse à la critique. Au lieu d'écouter les remarques qui sont parfois fondées, le second partenaire détourne l'objectif de la conversation. Aucun effort n'est fait par les deux parties et au fil du temps, la relation s'étiole.

Troisième "cavalier", le mépris est le signe de divorce le plus révélateur, estime John Gottman. La colère et le ressentiment prennent cette forme, et se matérialisent généralement par des insultes, du sarcasme ou des attaques. Quand un couple en arrive à cette phase, il est très compliqué de revenir en arrière et de récupérer des bases saines. L'étape finale qui mène au divorce n'est autre que le blocage. Il arrive lorsque l'on se déconnecte totalement de toute interaction avec son partenaire. Ses critiques, son mépris et son attitude défensive ne nous énervent plus puisque l'on a déjà mentalement quitté la relation.

Rassurez-vous, pendant sa carrière de professeur à l'université de Washington, John Gottman a aussi étudié les couples qui durent ! Selon lui, sept principes permettent de "réussir son mariage". Dans sa liste, le psychologue cite : l'entretien de l'affection et de l'admiration, le fait de se tourner l'un vers l'autre et le fait de laisser votre partenaire vous influencer. Il reconnait aussi l'importance de résoudre les problèmes solubles, de surmonter les blocages et de créer un sens commun.