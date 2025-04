Des "autoroutes cosmiques" observées dans l'Univers, les astronomes partagent une image inédite

Les astronomes ont pu observer de près une partie de ces "autoroutes cosmiques" essentielles à l'existence des galaxies.

Les galaxies regorgent de mystères. Que peut-on encore trouver aux confins de l'Univers ? Les astronomes continuent d'étudier la formation de l'Univers et son évolution. Avec le développement du matériel et des technologies, de nouveaux éléments se dévoilent progressivement. Longtemps théorique, la toile cosmique, par exemple, est de plus en plus observable. Près de 85% de l'Univers est composé de matière noire, une substance invisible qui n'interagit pas avec la lumière, mais qui se rassemble en filaments sous l'effet de la gravité, constituant ainsi une toile. Les galaxies se forment aux intersections de ces filaments, telle une "autoroute cosmique".

Une nouvelle étude publiée dans Nature Astronomy menée par Davide Tornotti, doctorant à l'Université de Milan-Bicocca, et en collaboration avec l'Institut Max Planck d'astrophysique, a examiné de plus près l'un de ces filaments reliant deux galaxies. Ce dernier s'est formé quand l'Univers avait environ 2 milliards d'années et s'étend sur près de 3 millions d'années-lumière. Il a pu être observé grâce à un instrument nommé MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) installé sur le Très Grand Télescope (VLT) au Chili. MUSE permet de capter des spectres lumineux extrêmement faibles, c'est pourquoi une image haute définition a pu être produite, ce qui n'avait jamais été possible auparavant. Il a cependant fallu des centaines d'heures d'observation pour parvenir à ce résultat.

© Davide Tornotti/Université de Milan-Bicocca

Ces filaments sont aussi ceux qui alimentent en gaz les galaxies quand elles se forment. Ils transportent donc la matière première nécessaire à la formation des étoiles et donc à la croissance des galaxies. "Pour la première fois, nous avons pu tracer la frontière entre le gaz résidant dans les galaxies et la matière contenue dans la toile cosmique grâce à des mesures directes", explique Davide Tornotti. "En capturant la faible lumière émise par ce filament, qui a voyagé pendant un peu moins de 12 milliards d'années pour atteindre la Terre, nous avons pu caractériser précisément sa forme", ajoute l'expert.

Les chercheurs veulent désormais étudier d'autres filaments pour avoir une vision plus complète de la toile cosmique. L'objectif à long terme est de pouvoir la cartographier dans son ensemble, ainsi que de tester certaines théories sur la formation des galaxies.