Le vrai visage de Jésus recomposé à partir du Saint-Suaire par l'IA

A quoi ressemblait vraiment Jésus ? Une IA a utilisé la seule trace existante pour recréer son visage.

Jésus est souvent imaginé comme un homme blanc, barbu et aux longs cheveux châtains. Cette vision vient notamment du Suaire de Turin, un drap de lin jauni, conservé à la chapelle de Guarini de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin en Italie. Il s'y distingue l'image floue d'un homme de face et de dos, marqué par des blessures pouvant être liées à une crucifixion. Pour de nombreux catholiques, ce sont celles laissées par Jésus après son passage sur la Croix, le tissu lui aurait ainsi servi de linceul.

Plusieurs études avaient contredit cette théorie, notamment une analyse au radiocarbone qui datait le tissu des années 1300. En 2022, néanmoins, dans la revue Heritage, une analyse du linceul aux rayons X aurait montré que ce dernier datait bien d'il y a 2000 ans, soit l'époque de Jésus. Toutefois, cela ne confirme pas que le drap a bel et bien enveloppé son corps.

Une IA, Midjourney, utilisée par le Daily Express en 2024, s'est inspirée du Suaire pour dresser un portrait hypothétique de Jésus. L'objectif était de créer une simulation du visage derrière le linceul. Il apparait alors avec une longue chevelure et une barbe, présentant donc des similitudes avec les représentations classiques. Des coupures et des éraflures se distinguent aussi sur son visage et son corps.

© Daily Express - Midjourney

Linternaute.com a fait le même test auprès d'une IA encore plus récente : Grok, développée par Elon Musk. L'image obtenue à partir du linceul de Turin a amené l'IA à générer une image plus réaliste. Cette simulation donne aussi un homme aux cheveux longs et bruns, barbu et avec les yeux marrons. Il est plus mate de peau, le nez reprend la forme que l'on devine dans le Saint-Suaire. Les traces sont plus discrètes, mais se remarquent tout de même sous les joues.

© Linternaute.com - Grok

Mais que sait-on vraiment du physique du Christ ? Si Jésus a bien existé selon de nombreux historiens, peu de mentions de son apparence physique sont connues. "Les évangiles ne le décrivent pas physiquement. Il n'est ni grand ni petit, ni bien bâti ni fort. La seule chose qui est dite est son âge approximatif, autour de 30 ans", a commenté l'historienne néo-zélandaise Joan E. Taylor, auteur du livre What Did Jesus Look Like ?, rapporte la BBC. Aucune source contemporaine n'avait non plus décrit ou esquissé le visage de Jésus.

Les historiens se sont alors inspirés du physique des anciens habitants de la région où Jésus aurait vécu. Richard Neave, expert britannique en reconstruction faciale médico-légale, a modélisé Jésus à partir de trois crânes datant du 1er siècle. Il apparait cheveux bruns et bouclés, mais surtout courts. Sa peau est aussi plus foncée que sur les autres représentations.