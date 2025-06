Vous devez acheter les fournitures scolaires avant cette date pour les payer moins cher, l'échéance approche

Alors que l'année scolaire se termine le 4 juillet, il est déjà temps de penser à la rentrée. La période idéale pour acheter les fournitures est imminente !

Les vacances scolaires estivales approchent. Pendant deux mois, les élèves ne vont plus aller à l'école. Ils ne reprendront que le lundi 1er septembre. Mais dès le mois de juin, les établissements fournissent les informations sur la liste des fournitures à se procurer pour l'année suivante. Cela peut être intéressant de s'y pencher bien en avance. Vous pouvez commencer par évaluer ce qui a vraiment servi cette année et ce qui pourrait être réutilisable pour l'année prochaine.

Selon une étude pour l'Association des industriels de la papeterie de bureau réalisée par NielsenIQ et Gfk, les Français persistent à acheter les fournitures de plus en plus tard. Cela s'explique par l'attente du versement de l'allocation rentrée scolaire, qui n'est effectué qu'en août. Pourtant, à la fin de l'été, la disponibilité du matériel peut s'avérer plus compliquée. Fin août, c'est souvent la cohue dans les rayons dédiés.

Il peut donc être préférable de s'y prendre bien plus tôt. Cela peut surtout permettre de faire des économies, alors que chaque année, la rentrée scolaire d'un enfant coûte entre 200 et 300 euros en moyenne aux parents. Il est donc recommandé de faire ses achats avant la mi-juillet. A cette période, les nouvelles collections de rentrée ne sont pas encore disponibles, relève RMC. Les magasins veulent d'abord vider les anciennes qui n'auraient pas été écoulées durant l'année scolaire. Et qui dit déstockage, dit bon prix.

C'est aussi le moment de regarder ce qui est proposé en ligne : des fournitures n'ayant pas servi peuvent être revendues à des prix au rabais. D'ici la mi-juillet, vous pourrez en plus profiter de promotions liées aux soldes d'été, qui ont lieu jusqu'au 22 juillet cette année. C'est donc jusqu'à cette date que se font vraiment les bonnes affaires.

Pour parfaire vos achats, il faut aussi bien comparer les promotions pour ne pas tomber sur un lot trompeur, où l'achat à l'unité est finalement plus avantageux. Comparer les marques nationales et les marques distributeurs est aussi important. Dans une enquête UFC Que Choisir l'an dernier, les marques nationales avaient affiché une légère hausse de prix par rapport à l'année précédente (+1%), alors que les produits distributeurs présentaient une baisse de 3%. Les enseignes Coopératives U et E. Leclerc s'étaient particulièrement démarquées.