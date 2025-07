La plus grande capsule temporelle du monde a été ouverte, personne ne s'attendait à y trouver ces objets

Longue de plus de 6 mètres, cette capsule temporelle a dévoilé des lettres et d'autres objets plus inattendus.

Les capsules temporelles renferment de précieux souvenirs. Elles peuvent aussi être d'importants objets historiques. Récemment, celle qui serait "la plus grande au monde" a été ouverte. Pour comprendre son histoire, il faut remonter en 1975. A Seward, dans le Nebraska, aux Etats-Unis, Harold Davisson avait invité les habitants du pays à déposer ce qu'ils voulaient dans une grande tombe en béton. Elle pèse 45 tonnes et mesure 6 mètres sur 2,4 mètres. Une pyramide a été ajoutée en son sommet en 1983 pour conserver le titre de plus grande capsule temporelle.

Cinquante ans plus tard, elle a été fissurée à l'aide d'une grue pour exposer ce qu'elle renfermait. La fille du créateur, Trish Davisson Johnson, était présente pour mener la cérémonie. Des personnes venues de tout le pays ont aussi fait le déplacement pour récupérer des objets personnels, qu'eux ou leurs parents avaient placés dans la capsule. Environ 5000 reliques la remplissaient.

"Mon père, Harold Davisson, voulait attendre que ses petits-enfants se souviennent de la vie en 1975. C'était un fervent défenseur de la vie. Il a tout fait en grand", a expliqué Trish Davisson Johnson à NBC News.

Elle renfermait principalement des lettres, mais aussi des cassettes audio, des photos, des pierres pour animaux de compagnie qui étaient très à la mode à l'époque, des maillots de bain fleuris ou encore des fresques peintes. Une Chevrolet Vega jaune vif y était même cachée ainsi qu'un costume bleu sarcelle.

"Il y avait des colis de, je dirais, 3 000 personnes, des lettres et des colis, des lettres à eux-mêmes, des lettres aux petits-enfants, des lettres à leurs héritiers", a précisé la fille du créateur. Les objets étaient en plutôt bon état. Harold Davisson avait placé un système de ventilation pour prévenir de la formation de moisissures. Sa fille a assuré que 80% des objets étaient récupérables.

Un homme ayant fait le voyage depuis la Virginie a par exemple retrouvé une lettre de sa mère : "J'espère que vous avez eu une bonne éducation, une vie heureuse et réussie, riche à bien des égards", a-t-il ainsi lu. Un autre a retrouvé son faire-part de mariage. Pour que les prochaines générations se souviennent de 1975, Trish Davisson Johnson souhaite rendre permanente l'exposition des trésors de la capsule.