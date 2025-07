Deux météorites découvertes dans le Sahara, leur origine surprend les scientifiques

Deux météorites ont été trouvées dans le désert du Sahara. Les chercheurs tentent de découvrir leur provenance, qui pourrait s'avérer inattendue.

Deux météorites ont été découvertes dans le Sahara. Ces roches spatiales, repérées sur deux sites distincts en 2023, ont intrigué les scientifiques. Elles ont été nommées Northwest Africa 15915 et Ksar Ghilane 022 et ne ressemblent à rien de connu. Depuis, elles ont été étudiées et les experts se sont notamment penchés sur leur composition. Ils y ont détecté des caractéristiques bien spécifiques. Selon l'étude publiée dans la revue Icarus, elles contiennent majoritairement de l'olivine et du pyroxène, deux minéraux pauvres en fer.

Cette composition a permis d'émettre une hypothèse sur leur provenance : cela rappelle la croûte de la planète Mercure. La présence de ces deux minéraux a été dévoilée par Messenger, sonde de la NASA lancée en 2004. "Elles présentent une chimie quasi parfaite pour être représentatives de Mercure", a déclaré Ben Rider-Stokes, auteur principal de l'étude. Si l'absence de fer a conforté l'hypothèse, celle de plagioclase a surpris car ce minéral est probablement majoritaire sur la surface mercurienne.

Par ailleurs, les fragments ont été datés d'il y a 4,5 milliards d'années. Cette période se situe 500 millions d'années avant l'apparition de la surface de Mercure. Cependant, même ces données doivent encore être confirmées, il ne s'agit pas d'une "datation absolue" de la planète. Il pourrait aussi s'agir de vestiges d'une croûte ancienne, avant que la planète soit criblée d'impacts et modifiée par l'activité volcanique.

Certains experts assurent que Mercure est en capacité de générer des météores en direction de la Terre. "En se basant sur la quantité de météorites lunaires et martiennes, nous devrions avoir environ 10 météorites de Mercure, selon la modélisation dynamique", a déclaré Ben Rider-Stokes. Il y en a plus de 1000 déjà connus de Mars et de la Lune. Pour Mercure, cela semble possible, mais plus difficile à cause de la gravité solaire. Si cette origine des deux météorites du Sahara venait à se confirmer, il s'agirait des premiers échantillons mercuriens à atteindre la Terre.

Pour confirmer cette théorie, il faudra attendre les résultats de la mission BepiColombo qui est actuellement en route vers Mercure et devrait entrer en orbite autour d'elle fin 2026. L'un de ses objectifs premiers est d'analyser la composition des zones les moins explorées de la planète. Les conditions extrêmes de la planète rendent son exploration compliquée. Il y fait 167°C en moyenne, étant la planète la plus proche du soleil (58 millions de kilomètres). Aucun engin ne s'est encore posé à sa surface. Elle est ainsi la planète la moins étudiée et donc la plus mystérieuse du système solaire.