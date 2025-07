Voici ce que font les experts pour éviter une attaque de requins, beaucoup de baigneurs l'ignorent

Des experts ont décrit ce qu'ils faisaient en cas de rencontre avec un requin. Et ce qu'il faut faire pour éviter de les croiser dans l'eau.

Les requins représentent l'une des grandes peurs des baigneurs. Or, les attaques ne sont pas si fréquentes. Selon un rapport du musée d'histoire naturelle de Floride, 51 attaques ont été recensées en 2024 dans le monde. Quatre ont été fatales et 47 personnes ont été blessées. Le rapport ne prend en compte que les morsures sans provocation humaine préalable. Les pays les plus touchés sont les Etats-Unis, l'Australie et l'Afrique du sud. Le biologiste Jeff Corwin a toutefois averti auprès de CBS News que "lorsque vous êtes dans l'eau, si vous êtes dans un écosystème marin sain, vous n'êtes souvent jamais à plus de 100 mètres d'un requin".

Alors comment éviter une confrontation avec un requin ? Certaines précautions simples doivent tout d'abord être prises. Chris Lowe, directeur du Shark Lab de l'Université d'État de Californie, a expliqué auprès du Washington Post que la première chose à faire est de se renseigner sur le plan d'eau dans lequel on se baigne pour savoir s'il n'y a pas de risques particuliers signalés. Une fois dans l'eau, il faut aussi être vigilant en surveillant son environnement comme quand on vérifie "ses rétroviseurs quand on conduit". Des bancs de poissons qui sautent hors de l'eau ou des oiseaux plongeant brusquement peuvent être des signes de la proximité d'un requin.

Il y a aussi des moments de la journée qui sont plus propices aux attaques de requins. Chris Lowe déconseille ainsi de se baigner à l'aube, au crépuscule ou la nuit. Le requin aurait plus de chances de confondre un pied humain avec un poisson ou une planche de surf avec un phoque lorsque la visibilité est réduite. Si l'eau est trouble ou qu'il pleut, la confusion peut aussi être facilitée. Les requins tendent, en plus, à utiliser leur bouche et leurs dents pour déterminer ce qui se trouve près d'eux. La morsure peut donc être provoquée par une erreur d'identification ou une volonté de vérification.

De même, pour ne pas être confondu avec une proie, il est préférable de ne pas porter de bijoux qui pourraient refléter la lumière. Ces derniers peuvent ainsi ressembler à une écaille de poisson pour le prédateur. Selon l'International Shark Attack File, il est aussi préférable d'éviter les couleurs vives qui peuvent exciter les requins. Il est également recommandé de nager à plusieurs, un groupe reste plus intimidant qu'un nageur solitaire.

Si jamais vous tombez quand même nez-à-nez avec un requin, il est primordial de ne pas paniquer. Ne fuyez pas soudainement et garder un contact visuel avec ce dernier. "Si vous agissez comme une proie, ils vous traiteront probablement comme telle. Ne paniquez pas, ne vous débattez pas, n'essayez pas de fuir. Vous devriez tenir bon, et 99,9 % du temps, vous passerez un moment merveilleux et ensuite, il continuera son chemin", a déclaré le biologiste marin Ryan Johnson au Daily Star.