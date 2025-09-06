À seulement 15 ans, elle entre à l'université après avoir défié le système grâce à sa mère

Alejandra Monera, adolescente de 15 ans, a trois ans d'avance sur ses camarades. Elle n'a pas suivi un cursus classique.

Certains parcours scolaires peuvent étonner. Des élèves parviennent à accélérer leur scolarité et donc à obtenir leur diplôme plus tôt que les autres. C'est le cas d'Alejandra Monera. En cette rentrée de septembre 2025, elle commence des études pour un double diplôme de psychologie et de criminologie alors qu'elle n'a que 15 ans. A cet âge, les élèves arrivent tout juste au lycée. En Espagne, c'est l'âge de la dernière année du secondaire, soit l'équivalent de la seconde. Il reste donc encore deux années ensuite avant les études supérieures.

Plusieurs facteurs ont mené l'adolescente à réaliser un tel exploit. Tout d'abord, elle a bénéficié d'un environnement familial stimulant : sa mère est pharmacienne et la fondatrice d'Edulacta, la plus grande communauté d'éducation à l'allaitement maternel en Espagne et en Amérique latine, et son père est entrepreneur dans le secteur technologique. Ses parents l'ont toujours soutenue et ont créé un environnement propice à la curiosité.

Dès ses premières années, la jeune fille a montré de grandes aptitudes intellectuelles ainsi qu'un désir d'apprendre et de développer des centres d'intérêt variés. Ses parents ont tout fait pour l'accompagner dans cette envie. Elle s'est cependant rapidement retrouvée à s'ennuyer à l'école : "Je n'étais pas attentive en classe. Pour moi, cela n'avait aucun sens d'étudier ce que je connaissais déjà", a-t-elle raconté à Magas, le magazine féminin d'El Español.

Sa mère a alors décidé de l'envoyer à la British Montessori, une école internationale en Espagne, qu'elle a présentée à sa fille comme un système "plus flexible" et où elle pourrait "avancer à son rythme". Un choix qui ne marche pas à tous les coups, mais s'est révélé payant pour Alejandra, qui a rapidement progressé avec des défis personnalisés et la possibilité de sauter certaines étapes.

Dans cette école, elle trouvait aussi plus de temps libre pour ses activités extrascolaires. Sa réussite vient d'ailleurs également de son attrait pour de multiples disciplines, et notamment artistiques. Elle participe à un groupe de théâtre, elle joue de plusieurs instruments de musique et chante. La jeune fille a notamment été membre du groupe de rock des élèves de Montessori British.

Elle a ainsi obtenu le "A Level" britannique, examen international correspondant au baccalauréat et permettant l'entrée à l'université, avant ses 16 ans, ce qui est très rare. Si elle ne visait pas spécialement à entrer en études supérieures aussi jeune, elle a décidé de se diriger vers la psychologie : "J'ai toujours été très intéressée par le fonctionnement de l'esprit humain. Pour être honnête, ma passion est la musique. Cependant, je pense qu'il serait plus judicieux de me consacrer à la psychologie". La jeune femme souhaite cependant ne se fermer aucune porte : "Je n'ai pas de projet précis, mais j'ai toujours rêvé de créer ma propre entreprise. Par ailleurs, la recherche m'intéresse beaucoup. Je veux continuer à apprendre quoi qu'il arrive", a-t-elle ajouté.