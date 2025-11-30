Ce milliardaire a fait le choix d'IKEA pour meubler sa maison : "il est préférable de rester en contact avec le monde réel"

Cet homme, qui a un temps figuré parmi les personnes les plus riches du monde, a aménagé son domicile avec des meubles de la marque IKEA. Une tendance économe observée à d'autres égards.

Que feriez-vous si vous aviez des milliards d'euros sur votre compte en banque ? L'achat de biens immobiliers ou les placements financiers et autres idées permettant de faire fructifier cet argent arrivent souvent dans le top des réponses. Les voyages, les cadeaux faits à ses proches et les achats plaisirs de l'ordre du rêve sont souvent cités. Mais changeriez-vous votre quotidien ? Dépenseriez-vous sans compter même pour les achats de tous les jours ? Si nombre de milliardaires ne regardent pas à la dépense, certains se montrent très économes même en ayant un patrimoine supérieur à neuf chiffres.

C'est le cas d'un des dix hommes les plus riches du monde : Warren Buffett. Neuvième fortune mondiale en 2025 avec 149 milliards de dollars, l'homme d'affaires américain se démarque des autres noms de la liste et de leur propension à dépenser. Né à Omaha, Warren Buffett a acheté sa maison dans cette ville du Nebraska en 1958 pour la somme de 31 500 dollars. Il vit toujours dans la même demeure en 2025. Il s'agit d'une maison simple avec cinq chambres, dont la valeur est toutefois estimée à 1,4 million de dollars aujourd'hui selon le média Billions. L'investisseur dit se sentir bien dans cette maison qu'il considère comme un de ses meilleurs achats.

Si le milliardaire américain n'a pas dépensé sa fortune dans le confort matériel, il n'est pas le seul. Une autre fortune mondiale, décédée en 2018, n'avait pour habitude de dépenser peu pour son intérieur : l'entrepreneur Ingvar Kamprad. Cet homme, qui faisait partie du Top 10 des personnalités les plus riches du monde en 2008 et 2009, meublait et décorait son domicile essentiellement avec des produits de la marque IKEA, comme de nombreux foyers à travers le monde. Reste qu'en aménageant son domicile avec les produits de la célèbres enseigne jaune et bleue, cet investisseur participait à sa propre fortune... puisqu'il était le fondateur d'IKEA.

Ce rapport sobre et réfléchi à l'argent se reflète dans d'autres aspects de la vie de Warren Buffet et d'Ingvar Kamprad. L'Américain a longtemps conduit une simple Cadillac, préfère manger des hamburgers à un morceau de viande outrancièrement cher ou boire du Cherry Coke à un vin millésimé, écrivait Le Figaro en 2008. Quant au Suédois, il conduisait une Volvo de 1993 au moins jusqu'à la fin des années 2000.

Un mode de vie économe que la fondateur d'IKEA expliquait : "Il est préférable de rester en contact avec le monde réel", disait-il, se souvient Le Figaro. Une attitude qui lui permettait d'exiger autant des autres : "comment demander aux gens qui travaillent pour moi de faire des trajets économiques si je voyage moi-même dans le luxe ?"